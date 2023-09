Jeff Jarrett: “No me invitaron al IMPACT 1000“

Impact Wrestling celebró recientemente el especial IMPACT 1000 en el que algunos de sus más grandes luchadores estuvieron de regreso, como el Team 3D; incluso se rumoreó que podrían continuar trabajando juntos en la compañía pero Devon aclaró que en todo caso lo harán en otro sitio pues él no está buscando firmar un contrato con la misma. También volvieron Gail Kim, The Beautiful People, Awesome Kong, Mickie James o Shark Boy. En cambio, no fue parte de la celebración Jeff Jarrett.

► Jeff Jarrett, fuera del IMPACT 1000

The King of the Mountain no fue invitado, como tampoco al 20 aniversario de la Impact Zone realizado en Slammiversary 2022, según él mismo da a conocer en My World with Jeff Jarrett. Durante sus años en la compañía, Jarrett fue seis veces campeón mundial. Y en 2015 fue inducido al Salón de la Fama. El ahora luchador de AEW explica que entiende que no lo invitaran pues de alguna forma él representa una época anterior, incluso una empresa distinta a la actual, a la que también critica.

«Lo entiendo. Lo comprendo por completo. No, no me afecta emocionalmente. Realmente no, porque lo entiendo. No estoy seguro de estar de acuerdo con su línea de pensamiento. Pero de todas formas, lo he dicho una y otra vez, creo que hay dos marcas distintas. Creo que la marca IMPACT realmente se convirtió, como dijimos, en IMPACT LOL. Creo que la marca TNA, no para todos, pero tuvo más éxito asociado con eso. Así que traer de vuelta a personas relacionadas con esa época creo que tiene un potencial positivo en muchos sentidos. Pero entiendo. Es su decisión».