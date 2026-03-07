NXT Vengeance Day 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver NXT Vengeance Day 2026 | Joe Hendry vs. Ricky Starks

WWE NXT presenta este sábado 7 de marzo el evento Vengeance Day a realizarse en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Cartelera Vengeance Day 2026

Cobertura y resultados NXT Vengeance Day 2026 | Joe Hendry vs. Ricky Starks
NXT Vengeance Day 2026.

► ¿Dónde ver WWE Vengeance Day 2026 en vivo?

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 19:00 Peacock
Estados Unidos — Chicago (CT) 18:00 Peacock
Estados Unidos — Denver (MT) 17:00 Peacock
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 16:00 Peacock
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 19:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 19:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 18:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 19:00 Netflix
Chile (Santiago) 20:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 20:00 Netflix
Reino Unido — Londres (GMT) 00:00 (8 mar) Netflix
España peninsular, Francia, Alemania, Italia 01:00 (8 mar) Netflix
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 00:00 (8 mar) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (8 mar) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (8 mar) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (8 mar) Abema
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (8 mar) Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (8 mar) Netflix

Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Verifica con tu proveedor de servicios local.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Campeonato NXT
Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints		 Hendry Retiene 75% Hendry está en el mejor momento de su carrera. Saints necesita más desarrollo antes de recuperar el título.
Campeonato Femenil Norteamericano
Izzi Dame (c) vs. Tatum Paxley		 Dame Retiene 70% Su reinado dominante continúa. Paxley está cerca pero aún no es la elegida para terminar con Dame.
NXT Underground Match
Lola Vice vs. Kelani Jordan		 Lola Vice 65% La ex campeona de combate tiene ventaja en este formato extremo. Busca venganza por su mano rota.
Street Fight
Blake Monroe vs. Jaida Parker		 Blake Monroe 60% Mayor momentum y necesidad de victoria para establecerse en la división femenina.
Parking Lot Brawl
Tony D’Angelo vs. Dion Lennox		 Tony D’Angelo 75% «El Don» necesita venganza contra DarkState. Lennox es una víctima perfecta para su push.
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos