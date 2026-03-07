NXT Vengeance Day 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE NXT presenta este sábado 7 de marzo el evento Vengeance Day a realizarse en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► Cartelera Vengeance Day 2026

► ¿Dónde ver WWE Vengeance Day 2026 en vivo?

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 19:00 Peacock Estados Unidos — Chicago (CT) 18:00 Peacock Estados Unidos — Denver (MT) 17:00 Peacock Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 16:00 Peacock Canadá — Toronto / Montreal (ET) 19:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 19:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 18:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 19:00 Netflix Chile (Santiago) 20:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 20:00 Netflix Reino Unido — Londres (GMT) 00:00 (8 mar) Netflix España peninsular, Francia, Alemania, Italia 01:00 (8 mar) Netflix Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 00:00 (8 mar) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (8 mar) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (8 mar) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (8 mar) Abema Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (8 mar) Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (8 mar) Netflix

Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Verifica con tu proveedor de servicios local.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato NXT

Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints Hendry Retiene 75% Hendry está en el mejor momento de su carrera. Saints necesita más desarrollo antes de recuperar el título. Campeonato Femenil Norteamericano

Izzi Dame (c) vs. Tatum Paxley Dame Retiene 70% Su reinado dominante continúa. Paxley está cerca pero aún no es la elegida para terminar con Dame. NXT Underground Match

Lola Vice vs. Kelani Jordan Lola Vice 65% La ex campeona de combate tiene ventaja en este formato extremo. Busca venganza por su mano rota. Street Fight

Blake Monroe vs. Jaida Parker Blake Monroe 60% Mayor momentum y necesidad de victoria para establecerse en la división femenina. Parking Lot Brawl

Tony D’Angelo vs. Dion Lennox Tony D’Angelo 75% «El Don» necesita venganza contra DarkState. Lennox es una víctima perfecta para su push.