NXT Vengeance Day 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE NXT presenta este sábado 7 de marzo el evento Vengeance Day a realizarse en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
► Cartelera Vengeance Day 2026
- CAMPEONATO NXT: Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints.
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Izzi Dame (c) vs. Tatum Paxley.
- NXT UNDERGROUND: Lola Vice vs. Kelani Jordan.
- STREET FIGHT: Blake Monroe vs. Jaida Parker.
- PARKING LOT BRAWL: Tony D’Angelo vs. Dion Lennox.
► ¿Dónde ver WWE Vengeance Day 2026 en vivo?
Fecha: sábado 7 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|19:00
|Peacock
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|18:00
|Peacock
|Estados Unidos — Denver (MT)
|17:00
|Peacock
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|16:00
|Peacock
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|19:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|19:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|18:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|19:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|20:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|20:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres (GMT)
|00:00 (8 mar)
|Netflix
|España peninsular, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (8 mar)
|Netflix
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|00:00 (8 mar)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (8 mar)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (8 mar)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (8 mar)
|Abema
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (8 mar)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (8 mar)
|Netflix
Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Verifica con tu proveedor de servicios local.