NXT VENGEANCE DAY 2025 .— En el episodio de NXT del 28 de enero fue presentado un segmento especial de The Grayson Waller Effect, en el cual A-Town Down Under (Austin Theory y Grayson Waller) tuvieron como invitado al Campeón NXT, Oba Femi. Theory y Waller pusieron en duda que Femi fuera realmente bueno. Femi respondió afirmando que había logrado más en menos tiempo que ellos dos juntos y anunció que defendería su título contra cualquiera de los dos. Sin embargo, la gerente general de NXT, Ava, intervino y en su lugar decidió que Femi defendiera el campeonato en una lucha triple amenaza contra ambos que será uno de los duelos principales de Vengeance Day. La acción de NXT se emite desde la CareFirst Arena, en Washington, DC.

El cartel de WWE Vengeance Day 2025 es:

WWE Vengeance Day 2025