Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 13 de marzo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Moda Center, en Portland, Oregon y entre otras cosas vimos a Cody Rhodes vencer a Drew McIntyre y recuperar el campeonato indisputable WWE.

► En el episodio de WWE SmackDown del 6 de marzo vimos:

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Hijo de Dr. Wagner Jr. (*** 1/2) LUCHA PARA CONTENDIENTE #1: Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (***) TAG TEAM TURMOIL MATCH; CONTENDIENTE #1: R-Truth y Damian Priest vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin, Nathan Frazer y Axiom, Dexter Lumis y Joe Gacy y Ángel Garza y Humberto Carrillo (***) Oba Femi venció a Johnny Gargano (* 1/2) CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes venció a Drew McIntyre (c) (**** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 13 de marzo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 13 de marzo 2026 en el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona (anteriormente llamado America West Arena, US Airways Center, Talking Stick Resort Arena, Phoenix Suns Arena, Footprint Center y PHX Arena), arena con capacidad para 17,716 aficionados y casa de los Phoenix Suns de la NBA.

Jade Cargill (c) vs. Michin Firma de contrato entre Randy Orton y Cody Rhodes

Segmento con Jelly Roll

Información del Evento Fecha Viernes 13 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión USA Network Sede Mortgage Matchup Center Phoenix, Arizona Capacidad 17,716 espectadores