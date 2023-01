Vengeance Day 2023 tendrá lugar el 4 de febrero, al amparo del Spectrum Center de Charlotte (Carolina del Norte) y hasta el programa de NXT de esta noche contaba con el siguiente cartel de luchas:

CAMPEONATO NXT, LUCHA EN JAULA DE ACERO : Bron Breakker (c) vs. Grayson Waller

: Bron Breakker (c) vs. Grayson Waller CAMPEONATO FEMENIL NXT : Roxanne Perez (c) vs. Gigi Dolin y Jacy Jayne

: Roxanne Perez (c) vs. Gigi Dolin y Jacy Jayne CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Wes Lee (c) vs. Dijak

Pero durante el mismo ha habido una interesante actualización confirmando oficialmente otra lucha titular: The New Day vs. Pretty Deadly vs. Gallus por el Campeonato de Parejas NXT.

► El Campeonato de Parejas NXT en Vengeance Day

OFFICIAL for NXT #VengeanceDay Gallus vs. New Day vs Pretty Deadly for the #WWENXT Tag Team Titles! pic.twitter.com/tNpAAiQYw5 — WWE NXT (@WWENXT) January 18, 2023

Kofi Kingston y Xavier Woods estarán exponiendo el título que ganaron venciendo justamente a Elton Prince y Kit Wilson en NXT Deadline en diciembre de 2022. Durante su reinado de, hasta ahora, 39 días, lo defendieron en una ocasión, ante Brooks Jensen y Josh Briggs. Mark Coffey y Wolfgang nunca tuvieron estos cinturones pero sí fueron durante 510 días Campeones de Parejas NXT UK; del equipo también forma parte Joe Coffey. Siguen desarrollando su aventura en la marca amarilla después del cierre de la británica.

Será también la primera vez que The New Day se enfrenten a Gallus ya que hasta ahora nunca habían trabajado en NXT (ni en NXT UK) mientras que los del Reino Unido tampoco lo han hecho de momento en el elenco principal de la WWE. Aunque tanto Kingston como Woods pasaron en su momento por el territorio de desarrollo. El segundo sí lo hizo ya en la marca amarilla, una bastante diferente de la actual, pero ya existía. En cambio, el primero no, pues cuando se unió a la compañía aún existían Deep South Wrestling, Ohio Valley Wrestling y Florida Championship Wrestling.