WWE lleva mucho tiempo en busca de un nuevo personaje para Aleister Black, prácticamente desde su ascenso al elenco principal procedente de NXT. La Superestrella de Monday Night Raw está viviendo una auténtica pesadilla desde que llegara a la marca roja y puede que su aparición el pasado lunes haya sido la última en varias semanas.

Triple H es uno de los que más confían en el talento holandés, y a ciencia cierta que lo sabemos tras ver cómo fue su evolución en NXT, pero dentro de la cúpula directiva hay quien piensa que su personaje no tiene margen de progresión y es por ello que están buscando, ya definitivamente, un nuevo personaje para Aleister Black.

► ¿Porqué WWE necesita un nuevo personaje para Aleister Black?

Todo parece indicar que el motivo principal por el que WWE estaría sugiriendo un nuevo personaje para Aleister Black sería dada la propia idiosincrasia del Black. Su personaje actual es complejo, oscuro y requiere de una serie de particularidades que ahora no se dan en WWE, ya sea por el propio funcionamiento durante la pandemia (arenas vacías, una misma localización o un elenco muy limitado de Superestrellas sujetas a bajas inmediatas) o por la manera de trabajar que se tiene en los programas de Raw y SmackDown, que pocas veces se asimila a la manera de producir en NXT.

Además, otra de las razones que puede que hayan frenado la evolución de Aleister Black hacia el estrellato puede que no sea muy popular, pero ahí está y es la política familiar de WWE. La compañía siempre ha juntado a los grupos familiares en la misma marca y ejemplo los tenemos todos: The Usos y Naomi, Seth Rollins y Becky Lynch o uno de los últimos cambios y que además fue muy sonado, el paso de Andrade a Raw cuando Charlotte también cambió a la marca roja.

Este cambio en particular fue bastante polémico ya que implicaba a dos núcleos familiares, la pareja formada por Andrade y Charlotte Flair y la formada por Aleister Black y Zelina Vega (manager de Andrade). Andrade y Zelina hicieron una aparición en Raw confirmando su traspaso pero al quedar Charlotte y Black en SmackDown a la semana siguiente se dio marcha atrás a este movimiento.

Esto obliga al cambio de elenco a las Superestrellas cuando quizás los rivales de la marca en la que estaban les vienen mejor a su personaje. Es cuestión de priorizar familia o éxito a través de la evolución del personaje y la compañía, a día de hoy, tiene en mente la predilección de la primera sobre la segunda opción.

►Entonces, ¿por qué triunfó en NXT?

Las condiciones en la marca oro y negra de WWE son muy diferentes y el tiempo que Aleister Black pasó allí fue providencial para formar su personaje. Se daban todas las condiciones con rivales de todo tipo de habilidades (cosa que también se da en el elenco principal) pero no se tenía miedo a doblegar a la evolución de su personaje sobre la importancia del núcleo familiar, más que nada porque cuando Black llegó a NXT no tenían relación con Zelina Vega.

Era Black al 100%, la situación era normal al 100%, no había ninguna emergencia sanitaria y no es que no hiciera falta un nuevo personaje para Aleister Black sino que se comenzaba a hablar de Black como el nuevo Undertaker, afirmación arriesgada pero había recorrido suficiente por delante para demostrar si estábamos equivocados o no.

Triple H acogió a Black bajo su manto y lo guio a la excelencia con espectaculares combates y se le rodeó de un misticismo del que se le despojó por completo al aterrizar en el elenco principal. De entrada, lo primero que supimos de Black en Raw fue haciendo pareja con Ricochet, cosa que a pesar de haberle granjeado la victoria en el torneo Dusty Classic y de haberles hecho llegar a WrestleMania a competir por el campeonato por parejas, fue un flaco favor para ambos.

►¿Es necesario el cambio de personaje?

El nuevo personaje para Aleister Black es arriesgado pero a estas alturas en las que hemos visto a Black acudiendo a salvar a Rey Mysterio o ayudando a Humberto Carrillo quizás sea lo mejor que le podía pasar. Siempre habrá un momento para volver a su personaje original en un futuro pero hablando de Undertaker, su cambio a American Badass tampoco se hizo sobre la certeza de ser un cambio acertado por todos.

Dentro de las limitaciones actuales del elenco principal, el nuevo personaje para Aleister Black le dejaría la puerta abierta a nuevas alianzas e incluso si se quiere, a que Zelina Vega fuera su manager, descubriendo así nuevos horizontes. No hay que tener miedo al cambio. Si ya se falló y se desperdició la inercia de un Black triunfante procedente de NXT ya no hay nada que perder, no se le puede hacer más daño al personaje oscuro, al príncipe de las tinieblas, quizás no haya mejor momento para cambiar que este actual en el que vivimos.

¿Y tú qué opinas? Crees que WWE debería seguir buscando un nuevo personaje para Aleister Black o que por el contrario debería de esforzarse para que relanzar el personaje actual? ¡Esperamos tus comentarios!