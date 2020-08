De The Undertaker se han dicho muchas cosas, la mayoría buenas, algunas malas, pero de que sea un acosador tras bambalinas, nunca. Así que, ¿por qué habría que estar Rusev intimidado por The Undertaker? Por la gran presencia que significa dentro del mundo de la lucha libre profesional. En especial para un fan de la lucha desde niño, como él.

► Rusev teme a Undertaker, pero por buenas razones

En su más reciente transmisión en Twitch, el ahora conocido como Miro reveló que se siente intimidado por la presencia de Undertaker, motivo por el cual prefería evitarlo tras bambalinas:

"Taker... todavía estoy intimidado por Taker hasta el día de hoy. Y él no ha hecho nada malo, nada malo a mí, quiero decir. Siempre ha sido súper amable conmigo. Jesús, trabajamos juntos, y todavía estoy intimidado.

"Es que, a veces cuando lo veía, me iba para otro lado porque todavía estoy asombrado de estas personas. Crecí viendo a estos tipos. Estos fueron mis héroes. Si hace algunos años le hubiera dicho a la gente: 'Oigan, un día voy a conocer a The Undertaker y voy a estar luchando contra él', todo el mundo me hubiera matado apedreado, posiblemente. Literalmente, me hubieran tirado piedras hasta matarme.

"Probablemente para algunas personas, incluso si les digo ahora que trabajé con The Undertaker, probablemente no me creerán. Aunque lo hicimos en televisión frente a 65 mil personas, probablemente todavía no me creerán".

Y es que la figura de Undertaker, un hombre que le ha dado tanto a la industria de la lucha libre, paraliza a cualquiera. Hasta el propio Stone Cold Steve Austin una vez quedó en blanco al observar la tremenda entrada de The Undertaker en una de las tantas luchas que tuvieron.

