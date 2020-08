Renee Young y Jon Moxley tienen una linda y respetuosa relación de pareja. Su matrimonio es bastante interesante, casi que de película, aunque no de princesa de Disney, sino de cualquier hombre promedio que tiene una buena esposa. Sin embargo, a la vez son muy peculiares, pues no solo se aman con locura, sino que la locura de Moxley les hace hacer cosas muy graciosas.

Como esta historia que compartió Renee en su cuenta oficial de Twitter, en donde revela que Moxley le cobró dinero para ir a traerle una bebida carbonatada:

Jon just made me PayPal him $3 to walk to the fridge to get me another Bud Light Seltzer.