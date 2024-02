Noam Dar y Oro Mensah derrotaron a Von Wagner y Mr. Stone

El evento fue abierto con un combate donde Noam Dar y Oro Mensah enfrentaron a Von Wagner y a su manager Mr. Stone.

El duelo comenzó desde antes de subir al ring, pos Wagner y su aliado atacaron en vestidores a los integrantes de Meta-Four, aunque la ventaja no duró mucho, pues el Campeón de la Heritage Cup y su aliado tomaron el control en el ring.

Aunque Stone tuvo muchos problemas, cuando Wagner entró al ring las cosas se nivelaron a favor de esta pareja, quien trabajó bastante bien en equipo.

Sin embargo, el equipo de Meta-Four pudo reponerse y de forma sorpresiva, Noam Dar pudo llevar al conteo a Wagner, gracias al ataque a traición de Mensah.

«Noam Dar known to cheat more than Tristan Thompson» – Vic Jospeh

Lmaoooo 💀💀 #WWENXT pic.twitter.com/ZiwBwUvy6D

— CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) February 14, 2024