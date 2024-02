NXT: Ridge Holland vs. Gallus termina sin resultado

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, se llevó a cabo una lucha tipo Gaunlet Match, en donde Ridge Holland enfrentó a Joe Coffey, Mark Coffey y Wolfgang, los miembros de Gallus. Y, sorpresivamente, Holland pudo resistir, llevando al alargue el combate y logrando, por cuestiones de lo difícil de la lucha, que se declarara sin ganador.

La lucha empezó con los tres miembros de Gallus rodeando a Holland en el ring, hasta que Wolfgang se reveló como el primer rival de Holland. Este lo atacó y tras tirarlo a la lona, lo pisoteó por todo su cuerpo hasta que Holland recibió un rodillazo en el abdomen.

Wolfgang también pisoteó a Holland, quien pudo acomodarse y poner a su rival sobre la ceja del ring, en donde le dio tremendo rodillazo a la cara. Sin embargo, Wolfgang se recuperó y atacó con un sentón bombazo a Holland, para luego darle un derechazo y un cabezazo.

Holland evitó un supléx y atacó a Wolfgang con esta misma movida. Luego, Holland le repitió la dosis y logró eliminarlo tras aplicarle un bodyslam contra la lona y hacerle el toque de espaldas. Mark Coffey fue su segundo rival y este empezó dándole codazos a la rodilla de Holland, luego se le paró encima y le empezó a castigar la pierna.

Coffey luego atacó con golpes de antebrazo y un cabezazo a su rival. Holland le hizo un spinebuster a Mark y lo atacó con otro bodyslam. Justo cuando estaba por hacer la cobertura, Joe Coffey lo sacó del ring y Holland lo golpeó.

El réferi mandó a sonar la campaan y no hubo ganador de la lucha por interferencia externa. Tras el match, Glalus atacó a Ridge Holland hasta que este pudo liberarse y atacar a Gallus con silletazos.

😬😬😬

Revenge is sweet, but at what cost for @RidgeWWE…#WWENXT pic.twitter.com/H2hvNRyio2

— WWE (@WWE) February 14, 2024