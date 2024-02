WWE amenazó con acabar show de NXT por insultos a Carmelo Hayes

La más reciente edición de NXT estuvo bastante candente. Carmelo Hayes apareció para explicar por qué había traicionado a Trick Williams en el especial NXT Vegeance Day 2024, solo días después de que este lo salvó de una paliza en SmackDown.

La promo de Hayes fue bastante dura hacia Williams, quien de forma bastante orgánica se ha convertido en uno de los luchadores más queridos de NXT. Hayes hizo sonar la música de Williams y engañó a todos. Esto fue solo una parte de la promo de Hayes:

► Los fans odian de verdad a Carmelo Hayes

«Trick, teníamos un acuerdo. Tú ibas por el Campeonato Norteamericano NXT y yo, por el Campeonato NXT. Pero creíste que tú y yo estábamos al mismo nivel. Ni de broma. Siempre estuviste detrás de mí. Tenía que hacer lo que tuve que hacer».

Sin duda alguna, todo un villano. Y esto generó que los fanáticos empezaran a corear «Fuck You Melo», es decir, «Vete a la mierda Melo». Pues los fans se sintieron humillados por lo que hizo Williams al iniciar NXT.

Ahora, Ashley Colton de Pro Wrestling Insider ha reportado gracias a varias fuentes de personas que estuvieron en el show, que justo cuando el show salió a comerciales, varios miembros del equipo de producción de NXT, tuvieron que salir a estar con el público en las gradas, y decirles que no siguieran utilizando ese lenguaje, pues se corría el gran riesgo de que WWE tuviera que canelar el show de NXT en vivo.

Sin duda alguna, es una situación inédita el que WWE pida a sus fans no insultar so pena de que un show en vivo se puede acabar. Lo cierto es que en redes, muchos fans piden a la empresa volver a la programación TV-14 para no tener que exigir a sus fans que se comporten de cierta manera. Estén atentos a SÚPER LUCHAS para cualquier actualización en torno a esta noticia o el más reciente NXT.