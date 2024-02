Swerve Strickland está en su mejor momento y ello se debe a múltiples factores, uno de los cuales es un importante consejo que le dieron en sus tiempos en NXT. Concretamente, se lo dio Terry Taylor, que continúa enseñando a las nuevas generaciones de la lucha libre profesional, de la WWE, en el Performance Center. El ahora luchador de AEW lo recuerda en Busted Open Radio.

► Terry Taylor aconsejó a Swerve Strickland

En cuanto al desarrollo de su estilo desde temprana edad: «Fue experimentar con todas esas cosas diferentes como pelear, intentar vuelos, probar la lucha libre, el estilo británico, todas esas técnicas de agarre, y fusionar todas esas cosas. Pensaba, ‘Bien, ya tengo eso, ¿ahora qué funciona mejor para mí?'»

En relación a su conversación con Terry Taylor sobre cómo evolucionar su conjunto de habilidades: «Él dijo algo así como, ‘¿Cómo logras que la gente sienta lo que estás haciendo en el ring?’ No se trata del competidor; se trata de la persona.’ En ese momento, se abrió otra parte de mi cerebro que aún no había explorado, que aún no había descubierto. Pensé que estaba en un apartamento todo este tiempo; ahora estoy en un condominio con múltiples pisos.»

No cabe duda de que la evolución de Swerve Strickland con los años ha sido tremenda. Siempre ha sido un buen luchador y también con una interesante mente creativa pero en la actualidad – de un tiempo a esta parte, en relaidad- está llevando todos sus talentos a otro nivel. Y eso se traduce en que está cerca de luchar por el Campeonato Mundial AEW.

¿Te gusta lo que está haciendo Swerve Strickland en AEW? ¿Te gustaría que volviera a WWE?