Swerve Strickland terminó el 2023 siendo una de las figuras principales de AEW. No tiene sentido planteárselo pero permitan que un servidor se pregunte qué éxito habría tenido en WWE de no haber sido despedido en 2021. Sin duda, era el líder de Hit Row, una facción que estaba llamando mucho la atención, que había sido ascendida a SmackDown, y además pudo ganar el Campeonato Norteamericano de NXT. Puede que hoy estuviera no solo al mismo nivel sino en uno superior, habida cuenta de la distancias entre las dos empresas.

► Swerve Strickland habla de John Cena

Porque antes de ser All Elite -de hecho, antes de que la compañía nacier- «The Realest One» fue una Superestrella. Firmó su contrato 2019 después de causar sensación en MLW o Lucha Underground y comenzó a entrenar en el Centro de Rendimiento bajo el nombre de Isaiah «Swerve» Scott. Y a aquellos tiempos volvemos ahora -Strickland comenzó de maravilla el 2024 venciendo a Daniel García en el estelar de Dynamite- para descubrir la interacción que tuvo con John Cena, que siempre está dispuesto a brindar su mano a todo el mundo.

En el encuentro en el Performance Center: «Había una fila de personas esperando para conocerlo. Alrededor de nueve personas, dijo: Voy a reunir a todos en esta habitación’. Cerró la puerta de golpe y comentó: ‘Tengo unos 30 minutos más, pregunten lo que quieran'».

Sobre el 16 veces Campeón Mundail hablando con grupos de diez: «No quería malgastar el tiempo de nadie ni que sintieran que no aprovecharon su momento, así que les dio a todos, nueve o diez personas, cinco minutos cada uno».

John Cena, un talento singular en la lucha libre: «No me refiero solo al talento o a una máquina, ya que eso se puede crear, pero no puedes replicar lo que él encarna. Todas esas pequeñas cosas adicionales, eso no se puede fabricar».

La primera lucha de Swerve Strickland en WWE no fue televisada; ocurrió durante el NXT del 1 de mayo de 2019 contra Cameron Grimes. Ante este luchador fue también su primer combate en televisión durante el torneo Breakout. La última sucedió en el SmackDown del 22 de octubre de 2021, cuando se unió a Top Dolla, ahora AJ Francis, contra dos luchadores locales.