Como hicieran Mercedes Moné, Big E o Swerve Strickland, ahora Cody Rhodes también está ayudando a The Wrestling Club, club organizado por Victor Taylor Perry en la escuela secundaria KIPP AMP en Brooklyn. La Superestrella de WWE, entre otras cosas, ha conseguido que vayan a WrestleMania 40. The American Nightmare fue entrevistado recientemente por la revista PEOPLE y estuvo hablando de brindar su mano a esta iniciativa expesando que le hubiera encantado tener ese tipo de ayuda cuando era joven.

► Cody Rhodes ayuda a The Wrestling Club

«Ver sus reacciones fue algo invaluable«, comparte Cody. «Buenas cosas sucediendo a personas buenas. Eso es lo que realmente aprecio de las redes sociales: esos momentos brillantes con niños tan increíbles. No tuve nada así mientras crecía y desearía haberlo experimentado. Lo que más valoro de TWC es el sentido de comunidad. Aunque la lucha libre es más popular que nunca, en los tiempos en que no lo era, resultaba difícil encontrar y conectar con personas tan apasionadas por la lucha libre como uno mismo. Tienen un espacio para discutir los altibajos de todo esto, apoyarse mutuamente y divertirse. Mi esposa Brandi quiere encontrar una manera de organizar un encuentro con los niños ese fin de semana. Me pregunto si debería simplemente aparecer en la escuela y sorprenderlos.»

Cuando The Wrestling Club acuda a WrestleMania 40 puede que vean a Cody Rhodes vencer a Roman Reigns para ganar el Campeonato Universal Indiscutible. Si es que ese combate termina llevándose a cabo porque esto no está confirmado. Recientemente, Bully Ray proponía que entonces se vea las caras con Randy Orton. ¿Quizá se dará una triple amenaza con The Rock involucrado? O puede que La Roca se enfrente a The Tribal Chief en otro momento. Ahora mismo, todo está en el aire.