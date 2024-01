De unos meses a esta parte se ha hecho habitual la frase «recuperar las sensaciones» en AEW, como si la empresa hubiera perdido su identidad, lo cual Chris Jericho negaba recientemente. Mi compañero Rafa Indi realizaba un análisis verdaderamente interesante al respecto, hablando también de la toxicidad de la comunidad luchística en internet.

► AEW registra ‘Get The Feeling’

Y en medio de todo esto, la compañía solicita el registro de las marcas ‘AEW: Get The Feeling’ y ‘Get The Feeling’ en la Oficina de Patentes, según informan nuestros compañeros de Fightful. Pero no solo eso es llamativo sino también el hecho de que el objetivo es un «programa sobre lucha libre». La descripción de la solicitud es la siguiente:

Servicios educativos y de entretenimiento, a saber, un programa continuo sobre lucha libre accesible a través de radio, televisión, satélite, audio, video y redes informáticas; Servicios de entretenimiento en la naturaleza de desarrollo, creación, producción, distribución y postproducción de programas de televisión; Servicios de entretenimiento en la naturaleza de actuaciones de lucha libre en vivo; Servicios de entretenimiento en la naturaleza de producción de programas de televisión y contenido multimedia de entretenimiento que presenta programas y eventos de lucha libre; Servicios de entretenimiento, a saber, una serie continua de lucha libre proporcionada a través de una red informática global; Servicios de entretenimiento, a saber, producción y distribución de programas de televisión continuos en el campo de la lucha libre; Servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar webisodios continuos con lucha libre a través de una red informática global; Clubes de fanes; Suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global; Servicios de reserva y reserva de entradas para eventos recreativos y de ocio, a saber, eventos de lucha libre; Entretenimiento en la naturaleza de combates de lucha libre; Servicios de entretenimiento, a saber, un programa multimedia continuo con lucha libre distribuido a través de varias plataformas en diversos medios de transmisión.

No está claro todavía qué pasó entre medias pero esta misma solicitud la realizó AEW en diciembre.

Don't miss #AEWDynamite's return to Jacksonville, FL THIS WEDNESDAY 01/10 and LIVE at 8pm ET/7pm CT on TBS! 🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/GhLuEvMeS8 — All Elite Wrestling (@AEW) January 8, 2024