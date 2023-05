Se dieron a conocer las primeras luchas para el magno evento “All Together Again”, que celebrarán de manera conjunta New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling y Pro Wrestling NOAH.

► “All Together Again” – Primeras luchas

Se revelaron tres de los combates que se dirimirán el 9 de junio en el Ryōgoku Sumo Hall. Las tres cuentan con elementos de las tres empresas, lo que les da un toque peculiar y único.

En choque de poder a poder, la agrupación CHAOS (Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomohiro Ishii) de NJPW se medirá al combinado de NOAH conformado por Masa Kitamiya, Daiki Inaba y Yoshiki Inamura.

En otra de las luchas anunciadas, Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI) harán los honores a una tercia inédita de AJPW iintegrada por Yuji Nagata, Suwama y Yuma Anzai. Si bien Nagata todavía tiene contrato con NJPW, actualmente lucha en AJPW y es el actual Campeón de la Triple Corona.

En la batalla súper estelar de estrella, Kaito Kiyomiya de NOAH, Kento Miyahara de AJPW y Hiroshi Tanahashi de NJPW conformarán un carismático equipo que se medirá contra Kazuchika Okada de NJPW, Yuma Aoyagi de AJPW y Kenoh de NOAH. Tras una intensa rivalidad que se desarrolló en los primeros meses del año, Kiyomiya y Okada volverán a reencontrarse sobre un ring.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW/NOAH/AJPW “ALL TOGETHER AGAIN ~ IF YOU HAVE ENERGY, YOU CAN DO ANYTHING!”, 09.06.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

– Tomohiro Ishii , Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Masa Kitamiya , Yoshiki Inamura y Daiki Inaba

– Tetsuya Naito , Shingo Takagi y BUSHI vs. Yuji Nagata, Suwama y Yuma Anzai

– Hiroshi Tanahashi , Kento Miyahara y Kaito Kiyomiya vs. Kazuchika Okada , Yuma Aoyagi y Kenoh