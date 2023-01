Sigue la rivalidad entre Okada y Kiyomiya

Kaito Kiyomiya y Kazuchika Okada tuvieron un intenso enfrentamiento en la segunda noche de Wrestle Kingdom 17, que lejos de terminar con su encono, lo acrecentó aún más.

Fue una lucha de parejas donde Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura enfrentaron a Kazuchika Okada y Togi Makabe, pero el combate terminó en caos con una doble descalificación.

En el evento principal de la competencia del año pasado, Kiyomiya sufrió una derrota por caída ante Okada, quien había estado exigiendo una confrontación durante mucho tiempo, y abandonó el escenario llorando. La revancha entre ambos resultó ser más perturbadora de lo esperado. Kiyomiya se asoció con Yoshiki Inamura y Okada se asoció con Togi Makabe. Los dos equipos se enfrentaron en una batalla tensa y tranquila, pero ocurrió un “incidente” mientras Okada combatía contra Inamura.

Kiyomiya entra al corte contra Okada quien golpeaba Inamura en el suelo. Tan pronto como Okada no soltó su mano, lo pateó en la cara por detrás. La frente de Okada sangró por esto, y los dos se trenzaron en una intensa lucha fuera del ring, ignorando el combate. No solo el árbitro, sino también Inamura y Makabe se detuvieron ante la apariencia inusual de los dos, pero no había señales de abandonar la lucha.

Tal como estaban las cosas, ambos se enojaron y el encuentro no se estableció en absoluto, y el árbitro detuvo las acciones y dictaminó que no había competencia. Después de eso, después de la lucha, Okada se retiró furioso y Kiyomiya le gritó: “¿Tienes miedo? ¡Oye! ¡Tienes miedo!” El personal y los luchadores intervinieron nuevamente y lograron separarlos.

Kazuchika Okada was SEETHING as he went backstage!!

Okada: "Don't film me! You bastard!"

Kiyomiya went out of control with Okada, resulting in a double DQ!

Kiyomiya said: "Let’s do a singles match!"#noah_ghc #njpw #NJPWvsNOAHpic.twitter.com/dIDSZQTBCs

— Pro Wrestling NOAH Global (@noahglobal) January 21, 2023