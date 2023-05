El campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski cree que una pelea con el campeón de peso gallo Aljamain Sterling sería difícil de vender después de UFC 288.

Sterling superó a Henry Cejudo por decisión dividida en el evento estelar del sábado pasado en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Antes de la pelea, tanto Sterling como Cejudo trazaron un plan para pelear contra Sean O’Malley si ganan, y luego subir de categoría para desafiar. campeón de peso pluma Volkanovski.

Pero después de ver a Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC) superar a Cejudo (16-3 MMA, 10-3 UFC), Volkanovski no está muy entusiasmado con el enfrentamiento.

“Creo que hay que dárselo a Sterling. Simplemente no me llamen, muchachos. Consigue una victoria mayor y llámame la próxima”.

Volkanovski (25-2 MMA, 12-1 UFC) estuvo de acuerdo con la decisión, pero tampoco ve a los fanáticos de UFC clamando por una pelea entre él y Sterling. “The Funkmaster” se apegó a sus planes originales llamando a O’Malley al octágono mientras se enfrentaban para preparar su próxima defensa del título.

“No nos sorprendió que Sterling obtuviera esa decisión. Definitivamente no hubo robo ni nada por el estilo. Me alegro de que no me haya llamado después de esa pelea. Una vez más, sin embargo, cualquier pelea me emociona si la gente la quiere. Pero quieres que la gente tenga grandes victorias. Quieres que la gente quiera la pelea. Es difícil decir que la gente quiere la pelea inmediatamente después de algunas peleas”.

Después de quedarse corto en su búsqueda para convertirse en doble campeón contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 284, se espera que Volkanovski unifique su cinturón con el campeón interino Yair Rodríguez en UFC 290 el 8 de julio en T-Mobile Arena en Las Vegas.