Jamahal Hill no está preocupado por Jiri Prochazka

Jamahal Hill sabe a quién esperar como su primer retador al título. La división de peso semicompleto de UFC se ha derrumbado por completo en la parte superior desde la épica victoria de Jiri Prochazka en junio de 2022.

Sometiendo a Glover Teixeira con una última sumisión de estrangulamiento trasero desnudo de Hail Mary, Prochazka estaba listo para hacer retroceder las cosas con su predecesor a finales de año.

Desafortunadamente para “Denisa”, el desastre ocurrió durante una sesión de entrenamiento previa a su supuesta primera defensa del título. Prochazka sufrió una lesión en el hombro, se desgarró los ligamentos y requirió cirugía que finalmente lo llevó a dejar vacante el título.

Teixeira fue dejado de lado y el evento coestelar de UFC 282 entre Magomed Ankalaev y el ex campeón Jan Blachowicz fue elevado al título vacante. Sorprendentemente, Ankalaev y Blachowicz lucharon por un empate mayoritario, manteniendo el título vacante y creando un próximo emparejamiento instantáneo entre Teixeira y Jamahal Hill para el mes siguiente.

Hill hizo el trabajo de manera impresionante, aprovechando la gran oportunidad inesperada de ganar una decisión unánime relativamente unilateral contra el experto veterano y ex campeón. Antes de que Hill obtuviera oficialmente el oro, ya tenía la vista puesta en Prochazka como futuro oponente con el título en juego. La diferencia ahora es que los roles se invertirán cuando Prochazka esté listo para regresar y Hill no espera que las cosas sean tan competitivas como antes.

“No siento que tenga que ser una guerra. Siento que mi nivel de habilidad está muy por encima del suyo. Siento que es un tipo muy físico. Es fuerte, tiene algunos atributos físicos naturales, pero ¿la habilidad y la comprensión en el nivel en que entiendo esta mierda? Él no está allí.

“Estaba viendo sus peleas el otro día. Él no es ese tipo. No puedo esperar para llevarlo allí. Realmente no puedo esperar para llevarlo allí para que pueda ver cómo es. Va a ser divertido. Voy a darle una paliza a ese hombre”.

Prochazka ha sido tan entretenido como un peleador puede aspirar a ser a lo largo de su carrera, viendo las tarjetas de puntuación de los jueces solo dos veces en 33 peleas. Principalmente un artista del nocaut con 25 de sus 29 victorias que terminaron por nocaut, Prochazka se disparó al estatus de campeón de UFC en poco tiempo, necesitando solo dos victorias sobre los ex retadores al título Volkan Oezdemir y Dominick Reyes antes del clásico de Teixeira.