AJPW, NJPW y NOAH anunciaron “All Together Again”

New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling y Pro Wrestling NOAH anunciaron la realización del evento conjunto.

► La tres principales empresas luchíticas japonesas vuelven a trabajar juntas

En una conferencia de prensa, el presidente de NJPW, Naoki Sugabayashi, anunció que traerán de vuelta el evento All Together para el 9 de junio, que es el primero desde febrero de 2012 después del terremoto de Tohoku en 2011 y tendrá lugar en Ryogoku Sumo Hall. A decir de Sugabayashi, el evento marcará un “sentimiento de renovación” después de lo peor de la pandemia de COVID-19, por eso el concepto se retoma luego de once años.

El subtítulo de la función hace referencia a Antonio Inoki y su eslogan “¡Si tienes energía, puedes hacer cualquier cosa!”.

El evento contará con comentarios en inglés y japonés y se transmitirá por NJPW World como un pago por ver. Una parte de los ingresos se destinará a la caridad, y pronto se anunciarán más detalles.

Hiroshi Tanahashi en representación de NJPW, Kento Miyahara en representación de AJPW y Kaito Kiyomiya en representación de NOAH llegaron al escenario y hablaron sobre All Together Again.

Kiyomiya mencionó que estaba en la escuela secundaria cuando se llevó a cabo el primer All Together, y tuvo la sensación de que el personal y los luchadores tenían que divertirse tanto como los fanáticos, expresando su entusiasmo por el espectáculo.

Miyahara toma el micrófono y manifestó su estusiasmo por el tipo de combates que solo se pueden producir en un evento como este, y destaca que ahora que han regresado los vítores, está emocionado por el nuevo comienzo.

Tanahashi afirmó que el objetivo del programa es brindarles a los fanáticos una energía que puedan llevar a sus amigos, familiares y más allá, además de permitirles disfrutar al máximo de la lucha libre profesional.

Miyahara señaló que, en un sentido generacional, todos están juntos, tomando nota de que Kiyomiya ha llevado a NOAH a una edad tan temprana, mientras que él y Tanahashi tienen entre 30 y 40 años.

Kiyomiya enfatizó que nunca conoció a Inoki, pero espera que la idea de nunca darse por vencido y seguir adelante se exprese a través del programa, y Miyahara agregó que significa mucho tener el eslogan de Inoki como subtítulo del programa, prometiendo traer más energía que todos los demás.