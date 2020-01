Hoy en día, Nikki Bella es muy feliz con su novio, el ex compañero de Dancing with Stars, Artem Chigvintsev, a tal punto de que semanas atrás ha contado detalles de su vida sexual. Inclusive, hasta famililares de la ya retirada luchadora han corroborado tal versión, afirmando que fue una bendición de que no se diera su matrimonio con John Cena.

Haciendo un poco de historia, Nikki Bella y Artem Chigvinstsev se conocieron en 2017 cuando eran compañeros en el referido programa de baile, donde fueron eliminados en el séptimo episodio. Nikki estaba comprometida para casarse con John Cena en ese momento, pero ambos se separaron en abril de 2018, luego de estar juntos desde el 2012. Nikki y Artem hicieron pública su relación en marzo de 2019.

► Nikki Bella y Artem Chigvintsev finalmente van a casarse

Cuando empezábamos el año con el compromiso entre Andrade y Charlotte Flair, ahora el Universo WWE se ha enterado de que vendrá otra boda en camino cuando Nikki Bella y Artem Chigvintsev anunciaron están comprometidos para casarse.

La ex campeona Divas WWE reveló este viernes la noticia en sus redes sociales, donde además indica que Artem le hizo la propuesta de matrimonio en noviembre mientras estaban en Francia, a lo cual ella dijo que sí. Esto fue lo que publicó:

Excited for 2020 and the next decade with you @artemchigvintse ❤️ I said yes in France in November! We have been trying to keep it a secret but really wanted to share our excitement for the New Year! N pic.twitter.com/jtPUwJsOpj — Nikki & Brie (@BellaTwins) January 3, 2020

«Emocionada por el 2020 y la próxima década contigo Artem. ❤️ ¡Dije que sí en Francia en noviembre! ¡Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, pero realmente queríamos compartir nuestra emoción por el Año Nuevo!»

Artem también recurrió a sus redes sociales para dar a conocer la feliz noticia:

You are the best thing that has ever happened to me . So excited for what’s to come I love you more then anything and thank you for saying Yes pic.twitter.com/6XIv068uLL — Artem Chigvintsev (@artemchigvintse) January 3, 2020

«Eres lo mejor que me ha pasado. Estoy tan emocionado por lo que vendrá, te amo más que cualquier cosa y gracias por decir Sí«

Y las felicitaciones no se hicieron esperar. Los fanáticos se pronunciaron masivamente, pero también la WWE se pronunció con un comunicado:

«¡FELICITACIONES NIKKI!

También rescatamos un mensaje de Stephanie McMahon:

Congratulations Nikki & Artem! 💍 Wishing you years of love and happiness! https://t.co/TpNK0E3WUc — Stephanie McMahon (@StephMcMahon) January 3, 2020

«¡Felicitaciones Nikki y Artem! ¡Les deseo muchos años de amor y felicidad!«

No hay todavía información respecto a la fecha de la posible boda, pero les deseamos a la feliz pareja el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de sus vidas.