McGregor a Khabib: «Puedes correr pero no puedes esconderte»

Conor McGregor cree que hay una razón muy simple por la que Khabib Nurmagomedov no quiere pelear contra él nuevamente: el miedo. Khabib Nurmagomedov ha sido muy claro sobre su posición con respecto a una revancha con Conor McGregor: no sucederá, a menos que Conor McGregor gane 10 peleas consecutivas.

Khabib también cree que la próxima pelea de McGregor contra Donald Cerrone es equivalente a una pelea de aficionados, con ambos hombres siendo irrelevantes en los últimos años en su opinión. Conor McGregor escucha toda esta retórica en el acento ruso de Khabib, y lo traduce todo a una sola palabra: «miedo».

«Está temblando. Ese hombre está temblando. El no lo quiere. El no lo quiere. Ya sabes, lo entiendes, y él está tratando de no volver a perderlo «.