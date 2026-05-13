Natalia Jiménez acompañará a Místico en la Arena México para celebrar los 20 años de “Me Muero”

La Arena México vivirá una noche especial este viernes 15 de mayo de 2026, cuando la cantante Natalia Jiménez acompañe a Místico durante su entrada al ring como parte de la celebración por los 20 años de la canción “Me Muero”.

El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó la presencia de la exvocalista de La Quinta Estación para una función que combinará música y lucha libre en la “Catedral de la Lucha Libre”, reviviendo uno de los vínculos más emblemáticos entre un luchador mexicano y una canción.

► “Me Muero”, una canción ligada a la historia de Místico

La canción “Me Muero” fue lanzada en 2006 como parte del álbum El Mundo Se Equivoca de La Quinta Estación y rápidamente se convirtió en un éxito internacional.

Ese mismo año, Místico protagonizó junto a Natalia Jiménez el videoclip oficial del tema, grabado en la Arena México. En el video, la cantante interpreta a una aficionada apasionada por el ídolo enmascarado, en una producción que terminó convirtiéndose en parte de la cultura popular de la lucha libre mexicana.

Desde entonces, “Me Muero” quedó completamente ligada al personaje del “Príncipe de Plata y Oro”, siendo utilizada durante años como uno de los temas más representativos de sus entradas.

► La canción volvió a explotar en popularidad durante AEW Grand Slam

El vínculo entre la canción y Místico volvió a tomar enorme fuerza el año pasado durante AEW Grand Slam México en la Arena México, cuando miles de aficionados corearon el tema durante la entrada del luchador.

Aquel momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue considerado por muchos aficionados como una de las escenas más emotivas en la lucha libre reciente.

Ahora, Natalia Jiménez regresará al recinto donde nació aquella conexión para interpretar en vivo el tema y acompañar personalmente a Místico rumbo al cuadrilátero.

► Cartelera completa del Viernes Espectacular del CMLL

La función comenzará a las 8:30 de la noche.