Andrew Yang y Kevin Nash: “Los luchadores de WWE deberían sindicalizarse desde ya”

En un nuevo capítulo de la creciente polémica por los recortes salariales impuestos por TKO Group Holdings, Kevin Nash ha pedido abiertamente que los luchadores de WWE se sindicalicen y se afilien al sindicato de actores SAG-AFTRA.

En su podcast Kliq This, criticó duramente la forma en que TKO maneja los contratos de los talentos. Nash argumentó que no es justo que la compañía obtenga grandes incrementos mientras trata a los luchadores como contratistas independientes.

«No puedes tenerlo de ambas formas. No puedes jugar con Endeavor en la cima con incrementos del 300% y tratar a los trabajadores como obreros portuarios… Si van a jugar con esas reglas, que los muchachos jueguen con las mismas. Vayan a través del Screen Actors Guild. Ellos estarán más que felices de tomar su tajada de dinero. No será el 50%, pero cambiará el juego por completo».

El veterano enfatizó que los shows semanales de WWE son «programas altamente escritos y producidos», mucho más que series como Curb Your Enthusiasm, por lo que los luchadores merecen las protecciones y beneficios que ofrece SAG-AFTRA.

► Andrew Yang se suma a la causa

El ex candidato presidencial Andrew Yang ha dado su respaldo público a esta idea, y fue más allá:

Nash is right – WWE wrestlers participate in highly-rated scripted programming every week. They should be SAG-AFTRA members already. https://t.co/KkC6ClLcag — Andrew Yang🧢⬆️🇺🇸 (@AndrewYang) May 13, 2026

«Nash tiene razón. Los luchadores de WWE participan en programación guionizada de alto rating cada semana. Deberían ser miembros de SAG-AFTRA desde ya».

Yang es conocido por su defensa de los trabajadores y su interés en temas laborales.

Varios talentos han expresado en privado su descontento con la nueva dirección empresarial, que prioriza la rentabilidad por encima de las garantías que tenían bajo el mando de Vince McMahon.

Aunque la idea de una sindicalización en WWE no es nueva (ha sido discutida durante décadas), el momento actual parece más propicio: muchos contratos están en revisión, hay talento joven con mayor poder de negociación y el precedente de otros deportes y entretenimientos con sindicatos fuertes.

Por ahora, ni WWE ni TKO han respondido oficialmente a los comentarios de Nash y Yang. Sin embargo, el tema ya está sobre la mesa y podría ganar fuerza si más figuras públicas o veteranos se suman al llamado.