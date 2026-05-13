Rating AEW Collision 9 mayo 2026: audiencia y cifras

AEW Collision del 9 de mayo de 2026 registró una disminución en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Conto con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate entre

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (*** 1/2) Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vencieron a Ruthie Slay y Rachel Ley (* 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Kiran Grey (**) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante PAC (**** 1/2)

► Audiencia AEW Collision 9 de mayo 2026

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,05, por debajo con respecto al 0,06 de la semana anterior.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En términos comparativos, la primera hora de Collision del 6 de mayo atrajo a 429.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,07. Ese programa fue un show combinado de AEW Dynamite y Collision de tres horas, con la tercera hora denominada Collision.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 8 de mayo de 2025 el programa atrajo 382.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 11 de mayo de 2025, Collision, atrajo a 378.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,12 en TBS.

Collision continúa mostrando variaciones en audiencia dependiendo de su horario.