Rating WWE SmackDown 8 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 8 de mayo de 2026 registró una aumento en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network. contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Tiffany Stratton y Kiana James.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Damian Priest (** 1/2) Ricky Saints venció a Matt Cardona (** 1/2) Fatal Influence vencieron a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley (***) Royce Keys venció a Tama Tonga (**)

► Audiencia WWE SmackDown 8 de mayo 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.279.000 espectadores, lo cual está por encima de los 1.153.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,29, un aumento con respecto al 0,25 de la semana pasada.

En comparación, con el episodio emitido el 9 de mayo del año 2025 alcanzó 1.455.000 espectadores, con un rating de 0,41 en USA Network mientras que en 10 de mayo del año 2024 superó los 2.128 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.