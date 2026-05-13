Previo TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo 2026 | Leon Slater vs. Cedric Alexander

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 3,849 aficionados.

► La semana pasada en TNA Wrestling

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Eric Young derrotó a EC3 CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c) retuvieron ante a Nic Nemeth y KC Navarro Leon Slater y Moose derrotaron a The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) (con Alisha Edwards). CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Ying Lee derrotó a Arianna Grace (c) (con Stacks) para ganar el título

► Este jueves en TNA Wrestling

La rivalidad entre KC Navarro y AJ Francis llegará a un punto de ebullición el 14 de mayo de 2026 en una edición en vivo de TNA Wrestling desde Sacramento. El “Sactown Street Fight” no está diseñado para resolver diferencias con llaveo técnico ni intercambio limpio; está construido para el caos, para la violencia improvisada y para el ajuste de cuentas personal.

Durante meses, AJ Francis trató a Navarro como una pieza más dentro de First Class, hasta que la alianza explotó y KC terminó traicionado, humillado y eventualmente lesionado. Pero el regreso de Navarro en Rebellion cambió completamente el panorama. Su intervención costándole una victoria importante a Francis no fue solamente venganza: fue una declaración de guerra. Desde entonces, ambos han intercambiado amenazas, ataques y provocaciones que hicieron inevitable una lucha sin reglas.

Leon Slater llega a este combate como una de las grandes revelaciones jóvenes de TNA. Su ascenso ha sido meteórico: un atleta que combina agilidad aérea con una agresividad cada vez más madura. Slater no lucha como un novato que intenta impresionar; lucha como alguien convencido de que pertenece a los eventos importantes. Cada springboard, cada cutter y cada movimiento de alto riesgo parece ejecutado con hambre, con la necesidad de demostrar que la División X ahora le pertenece a su generación.

Pero enfrente estará Cedric Alexander, y ahí cambia completamente el panorama. Alexander representa algo distinto dentro de esta rivalidad: precisión. Mientras Slater pelea con impulso emocional y espectacularidad, Cedric pelea con control absoluto del ritmo. Su experiencia internacional y su capacidad para convertir cualquier intercambio en una secuencia técnica lo vuelven uno de los rivales más peligrosos posibles para un campeón joven. Cedric sabe cuándo acelerar, cuándo castigar una extremidad y cuándo romper el impulso de un oponente antes de que el público termine de reaccionar.