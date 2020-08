MVP llegó a un nuevo acuerdo con WWE por varios años

Tras una serie de negociaciones, MVP anunció que firmó un nuevo acuerdo con WWE por varios años, aunque no reveló mayores detalles del mismo.

Durante esta nueva etapa en WWE, podemos decir que a MVP le está yendo bastante bien: se encuentra liderando la facción Hurt Business y está entre los luchadores con más presencia en Monday Night Raw cada semana, eso, mientras se encontraba negociando con la compañía un contrato a largo plazo como Superestrella.

► Hay MVP para rato: Firmó con WWE por varios años

Mientras esperamos hasta el próximo lunes para ver si MVP y sus asociados de The Hurt Business seguirán a cargo de Raw Underground, lo que sabemos es que el ex campeón de los Estados Unidos se quedará con WWE por un buen tiempo, así lo reveló la Superestrella de Raw en su cuenta oficial de Instagram. No se revelaron detalles de este nuevo acuerdo.

MVP publicó en su cuenta que revela que ha llegado a un acuerdo con WWE en un contrato de varios años, y por ello, ha decidido celebrarlo con un buen Whisky.

"Esta noche, estoy bebiendo 'La cosa buena'. Yamasaki de 18 años de Suntory Whisky es el espíritu de seleccionar. He acordado con WWE para un contrato por varios años. MVP está en The Hurt Business por el futuro previsible. ¡Salud!. AHORA... ¡Es oficial!"

El líder de Hurt Business hizo su regreso a la compañía en el Royal Rumble de este año y tenía la intención de tener su último combate de la WWE contra Rey Mysterio la noche siguiente en Raw. Sin embargo, WWE creyó en él y tras darle inicialmente un rol de manager, lo cierto es que ha aparecido regularmente en televisión junto a sus asociados, y en SummerSlam irá en búsqueda de su tercer reinado como Campeón de los Estados Unidos cuando se enfrente a Apollo Crews.

