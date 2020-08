Luchadoras de tres marcas competirán por retar a Bayley en SummerSlam

Ser una de las Superestrellas femeniles de WWE más exitosas de la historia de esta empresa tiene sus contras. Principalmente, que tras un paso al bando rudo, te crees una ristra de enemigas a las que has derrotado en el último año que ahora tendrán la oportunidad de cobrarse venganza.

Ayer durante Friday Night SmackDown, el pavoneo de Bayley junto a Sasha Banks autoproclamándose las mejores del mundo tuvo una nueva entrega, aunque Stephanie McMahon aguó un poco la fiesta de las otrora "The Boss 'n' Hug Connection". Porque esta decretó una Batalla Campal para el próximo episodio de SmackDown, que contará con una importante peculiaridad.

► Toda la división femenil en busca de Bayley

«De parte de Stephanie McMahon, ¡una batalla campal de tres marcas determinará quién retará a Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown en SummerSlam!»

Y antes, en otra evidencia de que la separación de marcas sólo permanece ya como escenificación de cara a USA Network y FOX, Bayley se verá las caras el lunes en Raw con Asuka sin el título de la marca azul de por medio. Si "The Empress of Tomorrow" la vence, obtendrá a su vez una oportunidad contra Banks por el cetro femenil rojo que esta porta en "The Biggest Party of the Summer".

Las participantes de dicha batalla campal no fueron reveladas, pero las opciones son muy numerosas y de gran calidad, a tenor del enorme elenco de competidoras que posee WWE a día de hoy entre Raw, SmackDown y NXT. No obstante, no descarten que después de todo, Charlotte Flair haga su regreso triunfal y de nuevo se cuele en primera plana.

