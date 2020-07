Mientras se encuentra en su mejor momento en la lucha libre en mucho tiempo, como Campeón de Estados Unidos, liderando la facción Hurt Business y estando entre los luchadores con más presencia en Monday Night Raw cada semana, MVP está negociando con WWE acerca de un contrato a largo plazo como Superestrella.

La verdad es que hasta ahora no ha trascendido cuándo finalizará el actual acuerdo del veterano luchador con la empresa de Vince McMahon. Pero es de suponer que sería relativamente pronto porque de lo contrario no estarían en negociaciones. O quizá estén muy contentos con él y quiera renovarlo pronto.

Ha sido el mismo monarca, durante una reciente entrevista en Gorilla Position, quien reveló esta información:

"Fue tan bien que me invitaron a San Antonio la noche siguiente para Monday Night Raw y me dieron la oportunidad de luchar contra Rey Mysterio, quien es el luchador favorito de mi hijo; y luego me ofrecieron un trabajo como productor que acepté porque tenía la intención de retirarme de todos modos.

"Estaba trabajando como productor y luego me pidieron que hiciera un VIP Lounge en televisión. Después me pidieron que tuviera un combate corto y otro segmento en pantalla y otro y otro y otro.

"Y antes de darme cuenta mis responsabilidades como productor se volvieron cada vez menos relevantes, a medida que se me pedía que hiciera más y más como luchador. Y ahora puedo decir que WWE y yo estamos en negociaciones para un acuerdo a largo plazo".