Ayer, 22 de julio de 2020, Shawn Michaels cumplió 55 años. El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE estuvo de enhorabuena y no faltaron los mensajes de cariño, la gran mayoría de fanáticos que no olvidan todo lo que hizo en los encordados durante su carrera profesional. Nadie quiso dejar pasar la ocasión de enviarle buenos deseos. E imaginamos que ocurrió lo mismo en privado, con muchas personas dentro de la empresa enviándole mensajes.

Pero Dax Harwood, miembro de FTR, equipo de AEW, conocidos como Scott Dawson y The Revival, respectivamente, en WWE, aprovechó para hacer una pequeña broma con HBK. Recordando su ardiente rivalidad con Bret Hart, acerca de la cual recientemente salió más información sobre por qué el imperio McMahon se puso del lado de Michaels. En una publicación en Twitter, el compañero de Cash Wheeler (Dash Wilder) comentó:

It’s Shawn Michaels’ Birthday. Here’s a picture of the greatest wrestler to ever lace up a pair of wrestling boots. pic.twitter.com/5oObIXpXoZ

— Dax FTR (@DaxHarwood) July 22, 2020