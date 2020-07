En el más reciente Monday Night Raw pudo verse cómo Shelton Benjamin venció a R-Truth para coronarse Campeón 24/7. Con este triunfo batió el récord del reinado número 100 más rápido de un título de WWE. Además, se unió a Hurt Business, la facción de MVP y Bobby Lashley. Pero lo que hizo el veterano luchador en televisión el lunes fue más que eso, aunque parezca sorprendente, porque realmente fue un show importante para él.

Importante para él porque consiguió un campeonato, porque batió el récord mencionado, porque abrió una puerta para tener a partir de ahora más protagonismo en la marca roja, al lado de dos luchadores que acostumbran a estar en primera plana en las últimas semanas; y por si todo esto no fuera suficiente, con su triunfo Benjamin rompió una racha de 14 años. Este es el lapso de tiempo desde la última vez que ganó un mano a mano en el programa de los lunes.

Así lo apunta WWE Stats & Info, cuenta de Twitter dedicada a publicar este tipo de información sobre el imperio de Vince McMahon:

New @WWE 24/7 Champ @Sheltyb803 scores a singles victory on #WWERaw by pinning former champ @RonKillings. It's Benjamin's first 1-on-1 win on #Raw since defeating Super Crazy in 2006... before iPhones were introduced, The Big Bang Theory premiered & Twitter started using hashtags

— WWE Stats & Info (@WWEStats) July 21, 2020