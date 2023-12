MJF bromea con tener una cita con Liv Morgan

¿Qué tan grande podría ser dentro de la lucha libre una pareja romántica MJF–Liv Morgan? ¿Y si trabajaran juntos en WWE o AEW? De momento, solo bromean. Después de haber visto al Campeón Mundial All Elite con John Cena en la alfombra roja de la premiere de ‘The Iron Claw’, ahora lo vemos con la exCampeona SmackDown. CJ Perry los graba, les dice que están hermosos, la luchadora comenta que fue al evento para apoyar al Better Than You y este comenta que van a tener una cita, lo que hace que ella se ría.

I had an incredible interview with two great #wrestling stars @YaOnlyLivvOnce & @The_MJF at the @ironclawmovie @A24 movie premiere!!!! pic.twitter.com/EZKcvO7Ypg

— CJ Perry (@TheCJPerry) December 12, 2023