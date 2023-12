La empresa de lucha libre independiente, Behind Closed Doors Pro Wrestling, presento su evento BCD Wreck The Halls, el cual tuvo lugar el 10 de diciembre desde Parkstone Trade And Labour Club en Poole, Dorset, England, Reino Unido.

Eastside Revolution Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Poole, Dorset, England, Reino Unido. la misma presenta eventos en todo el territorio inglés con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados Behind Closed Doors Pro Wrestling

BCD Anytime Title Battle Royal (vakant): Sean Riley venció a Benjamin Stone, Cameron Harper, Damien Sears, Frankie Tee, Jackson Finch, Lenny Lynch, Rusty Jack, Tainted Mr Twist, Tornado Kid y Tyler Roberts para convertirse en nuevo campeón

Lenny Lynch venció a Benjamin Stone

Cameron Anderson venció a Sonny Nos

BCD Tag Team Title Match: The System (John Harding & UK Dominator) retuvieron ante Rusty Jack & Tainted Mr Twist

Man Of Steel venció a Alex Connors

BCD Title Match: Roger Sears retuvo ante Eric Young