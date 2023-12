Chavo Guerrero cuenta todo sobre ‘The Iron Claw’

El próximo 22 de diciembre se estrenará en cines ‘The Iron Claw‘, la esperada película sobre la familia Von Erich, leyendas de la lucha libre profesional, de la que tanto hemos estado hablando desde que se confirmó el proyecto. Sin ir más lejos, apenas unas horas atrás veíamos a John Cena y MJF juntos en la alfombra roja de la segunda premiere. Ahora hablamos de todo, tal cual, de todo, gracias a Chavo Guerrero, un elemento fundamental en la producción como asesor luchístico, entrenador de wrestling, como queramos llamarlo. En Insight with Chris Van Vliet ofrece muchos detalles.

► ‘The Iron Claw’

«Ya sabes, cuando Sean Durkin, el director, se acercó a mí para ayudarlo a hacer esta película, no sabía cuál era la compañía de producción. Estaba como, bueno, hagamos esta película, suena como algo legítimo. Y sabes, no muchas cosas legítimas en Hollywood me contactan todo el tiempo, así que acepté. Le estaba contando a mi hijo menor, que está en tercer año de la universidad estudiando cine. Lo investiga y me dice: «Oh, Dios mío, papá, es una película de A24». Yo le pregunto: «Está bien, ¿eso es bueno? Como he escuchado antes», y él responde: «No, esa es mi productora favorita, no entiendes. Esto es lo más increíble de todos los tiempos. Genial, asombroso». Y luego, a medida que avanzamos, A24 todavía trata de hacerse pasar por una pequeña compañía de producción, pero han ganado los últimos cinco Oscars o algo así, ya sabes. Así que están creciendo mucho, mucho, mucho más. Es realmente algo bueno. Es algo genial. Y solo ser parte de eso es como increíble, pero ser más parte de ello, ya sabes, lo he dicho durante mucho tiempo. Solo ser parte de esto es genial. Pero cuando los directores dicen: «Oye, ¿puedes ayudarme a hacer esta película?» Eso es bastante enorme.»

The triumph and tragedy of a true American sports dynasty. Watch the official trailer for Sean Durkin’s #TheIronClaw, starring Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simons, with Holt McCallany and Lily James. In Theaters Everywhere December 22. pic.twitter.com/RhxjAtwNQE — A24 (@A24) October 11, 2023

► Ser reconocido por el elenco

«No sucede eso todo el tiempo, a pesar de que estás poniendo el esfuerzo. Pero, ya sabes, acabo de crear un vínculo. La lucha libre crea lazos con las personas al estar en la carretera, viajar, trabajar para [la compañía], estar en las trincheras, como lo llamamos con otros luchadores, por supuesto. Pero también, cuando entreno a actores, sabes, hay esta confianza que debemos construir mutuamente, yo tengo que obtener la suya. Y cuando eso sucede, simplemente creas este vínculo. Creo que tengo un vínculo con todos estos actores. Los conozco como personas, no solo a Zac Efron el actor o a Jeremy Allen White [de] The Bear. Los conozco como el tipo en el ring. Hagamos esto tipo de cosas. Así que es bastante genial poder tener esa conexión con la gente.»

► Cuán grande será la película

«Al principio, estaba preocupado, ya sabes, vamos a tener muchos ojos puestos en esto, ¿qué tan grande será esta película? ¿Cuánto van a invertir en ella? Porque, por supuesto, ha habido otras películas de lucha libre, ya sabes, desde Paradise Valley con Sylvester Stallone, básicamente. Pero ver el revuelo que un estudio de producción real, como uno legítimo, pone detrás de su película y, de entre todas las películas que tienen en camino, nos eligieron como su estreno navideño. Sí, eso es bastante grande. Es bastante significativo. Y es uno de esos momentos.»

► Entrenando a Zac Efron

«Te exprimes tanto como puedas. Y absorben lo que pueden. Cada actor es diferente. Pero, ya sabes, Zac pudo absorber mucho. Así que lo llevamos un poco rápido. Pero le lancé muchas cosas. Y al crear las escenas, hay muchas cosas que debes tener en cuenta. Debes tener en cuenta el guion, lo que quiere el director, cómo quiere filmarlo el director de fotografía, pero también lo que tus actores pueden o no pueden realizar. Así que tienes que trabajar dentro de sus parámetros. Una vez que puedo lograr que confíen en mí y sepan que nunca los pondré en peligro, la seguridad es lo más importante para mí. Por supuesto, tenemos que obtener la toma, pero al mismo tiempo, si alguna vez tengo un actor lastimado, es malo. Así que lo más importante es la seguridad. Y no les permitiré hacer nada que esté seguro de que no puedan repetir 100 veces. Es una de esas cosas, ya sabes, hay accidentes fortuitos y accidentes extraños, cosas que suceden. Pero se lo explico a los actores. Lo mismo con mis chicas de GLOW, ¿sabes?, todos en ese increíble show de Netflix. Les expliqué. Todos saben cómo luchar. Simplemente aún no lo saben. Y me dicen: «¿Qué quieres decir?». Así que lo comparo mucho con la actuación. ¿Qué haces en la actuación? Constantemente estás convenciendo al estudio de que eres más guapo de lo que eres, eres un mejor actor de lo que eres, eres más alto de lo que eres. Eres mucho más guapo o mucho más hermosa de lo que realmente eres, eso es lo que he estado haciendo en la lucha libre durante los últimos, ya sabes, 20 años, 25 años. Cada vez que la gente me ve, dicen: «Pensé que eras mucho más grande». Bueno, sí, me retrato a mí mismo como mucho más grande. Hay pequeños trucos que tenemos, y tomo muchos de esos trucos y los aplico al espectáculo y a Hollywood. Así que a esos actores les estoy mostrando que es posible que no puedas hacer ese movimiento, y está bien. Hay 100 formas de llegar de A a B. Descubramos cuál es la mejor para ti. Y hagamos que funcione. Y luego tengo muchos trucos de Hollywood también.»

► La filmación

«En Iron Claw, filmamos luchas enteras. Sean Durkin, el director, realmente quería captar la sensación de una lucha real y luego elegir lo que quería. Hay otras producciones en las que filmo como 30 segundos, o 10 segundos, o a veces quieren un solo movimiento. Pero Sean quería estas secuencias de lucha. Así que, si ves una de las luchas de apertura, que resulta ser entre Zac y yo, probablemente sea una lucha de 10 a 12 minutos. Y filmamos eso probablemente 10 o 15 veces. Así que les digo a los actores, a veces esto es más fácil que lo que hacemos en la WWE. Pero a veces es mucho más difícil, porque dame 20 minutos en una lucha en WrestleMania. Genial, hagámoslo en un evento de pago por visión. Pero son 20 minutos y ya está. Tú estás haciendo una lucha de tres a cuatro a cinco o diez minutos 10 a 15 veces, estás haciendo más de cuatro horas, y luego tomas un descanso para ir a almorzar y vuelves a filmarlo. Así que es muy difícil, al final de un par de esas luchas que tuvo Zac, estaba agotado. No podías decirlo en la lucha. Pero después, incluso vino a mí. Me dijo: «Hombre, este es quizás uno de los días más difíciles que he tenido en el set. Esto es realmente difícil». Bueno, sí.»

► Aprendiendo a producir

«No llegué la primera vez pretendiendo ser un tipo de Hollywood. Definitivamente me retiraría y dejaría que la gente de Hollywood hiciera su parte y luego yo haría mi parte de lucha libre. Pero soy muy buen aprendiz observando, y así es como aprendí a hacer todo esto, no solo de mi familia, sino también observando a Vince McMahon, observando a Kevin Dunn, observando a Triple H, observando a todos estos tipos y cómo lo hacían. No me tomaron de la mano y Vince no decía, «bien, buen trabajo. Esto es ABC, así es como se hacen las cosas». No, pero aprendí todo eso observándolos. Y lo mismo con Hollywood. Una vez que empecé a involucrarme un poco más, tuve algunos maestros realmente buenos, personas realmente buenas a las que estaba observando. Así es como me convertí en ese tipo. Así que ahora soy ese tipo detrás de la cámara. Eventualmente, voy a dirigir, eso es a donde voy. Sigo a directores todo el tiempo en diferentes películas y realmente observo las mismas cosas, estudiando cómo lo hacen. Esa es mi próxima función, la dirección. Eso es realmente hacia donde me dirijo.».

► ¿Zac Efron y Jeremy Allen White en WWE?

«Realmente difícil. Muy, muy difícil. No estoy diciendo que no sean geniales. Pero no los entrené para eso. No los entrené para ir a una lucha. Dame un mes con ellos. Absolutamente. Jeremy fue increíble en el ring. Era muy bueno. Simplemente se sentaría en la esquina y pensaría, ‘lo voy a hacer bien’. Él decía, ‘espera, espera’. Y luego decía, ‘Está bien, lo tengo. Vamos’. Sí, era realmente muy bueno en eso. Todos son realmente buenos, pero de manera diferente. Pero no los entrené para que tuvieran una lucha. Los entrené para parecerse a un luchador en una escena. Pero dámelo un tiempo con ellos, si estuviera entrenándolos para una lucha, sería totalmente diferente. Es algo diferente.»

► Los Von Erichs nos aparecen

«Le mencioné eso a Sean cuando leí el guion, le dije, ya sabes que el otro [hermano], Chris Von Erich, no está en la película. Y Sean tenía un buen punto. Simplemente dijo que era demasiada tragedia. Quiero decir, solo tenemos un cierto tiempo para contar la historia. Le expliqué esto a, creo que fue a Lacey y Holly. Y mencionaron, ya sabes, que el tío Chris no está en la película. Y les dije, bueno, esto tiene que ver con hacia dónde quiere ir la película, ¿estamos haciendo una gran película o estamos haciendo un documental? Dos cosas diferentes. Y dijeron, sí, tienes razón. Y les dije que el documental lo pondríamos en Discovery Channel, ya sabes, toda la serie de tres partes, lo que sea. Genial, hagámoslo para hacerle justicia. Antes que una película. Quiero decir, ¿quién quiere ver una película de tres horas y media? Sí, con más y más tragedias y más y más. Debe ser difícil».