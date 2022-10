MJF le dice a Mick Foley que se tire de un puente

En el más reciente AEW Dynamite, MJF realizó una fantástica promo en una guerra de palabras junto con William Regal. Y la misma ha sido alabada tanto por analistas de lucha libre, como por personalidades de la industria. El más reciente en decirlo fue Mick Foley, Miembro del Salón de la Fama WWE, quien compartió un fragmento de la promo de MJF y le hizo un halago bastante interesante.

His name is Maxwell Jacob Friedman and he is BETTER THAN YOU and you know it! #AEWDynamite: Title Tuesday is LIVE on TBS! @The_MJF pic.twitter.com/I4tlEjUhoA

— All Elite Wrestling (@AEW) October 19, 2022