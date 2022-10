Darby Allin temió tener que retirarse luego de fuerte golpe

El 11 de mayo de este año, Jeff Hardy venció a Darby Allin en una gran lucha durante la primera ronda del Torneo Fundación Owen Hart. Dicho combate fue muy bueno, tuvo grandes momentos, movidas impactantes y un momento que quedará para la historia: Darby Allin saltó desde lo alto de una escalera para caer con todo su peso a Jeff Hardy.

Hardy salió lesionado de este combate, y a los días no solo sufrió una conmoción cerebral, sino que fue arrestado por conducir ebrio. Pero, quien también pudo salir lesionado de esta lucha, y de forma bastante grave, fue Allin, precisamente cuando realizó ese salto extremo desde la escalera.

► Cuando Darby Allin pensó que su carrera iba a acabar

Y, de hecho, en una reciente entrevista con Renée Paquette para su podcast The Sessions, Allin reveló que pensó que iba a acabar con su carrera al realizar este salto sobre una pila de sillas metálicas. Estas fueron sus palabras:

«Antes de esa lucha, en horas de la tarde, subí a esa escalera y miré hacia abajo y dije: ‘Sí, estoy seguro de que iré al hospital esta noche’. No había forma de evitarlo. De hecho, pensaba que después de hacer eso, me iba a dar un gran golpe e iba a tener que retirarme.

«Todo el mundo me pregunta: ‘Amigo, ¿cómo se sintió eso?’ Y, sinceramente, no se sintió nada. Fue una caída muy segura. De hecho, si miras el video, yo me acerco a Jeff y le dijo al oído: ‘¡Esa mie*** fue muy divertida!’ Esa ha sido la cosa más loca que he hecho estando en AEW. Estaba seguro de que iba a encontrar mi perdición al hacer este salto».

A continuación, el alocado salto de Allin desde lo alto de una escalera sobre Hardy y una pila de sillas que pudieron haberlo dejado parapléjico su el filo de una de estas le golpeara en la columna: