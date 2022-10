No es ningún secreto la buena relación de MJF y Baron Corbin. Que sepamos no es personal pero a través de entrevistas o publicaciones en redes sociales sí se han relacionado. Por ejemplo, el mes pasado, el luchador de AEW felicitó el cumpleaños al de WWE. Y el año pasado se ofreció a dejarle dinero para que saliera de sus problemas.

Más recientemente, en NotSam Wrestling, «The Devil» hablaba del «Mayor Of Jackpot City» en lo relativo al respeto mutuo que se sienten, adelantando también que un día van a compartir el ring. Esto es interesante pues si bien ahora están en compañías distintas quizá en 2024 no. No se espera que Corbin abandone la suya.

► MJF habla de Baron Corbin

«Es un gran tipo. Simplemente creo que existe respeto mutuo… si no estás viendo todos los productos disponibles, entonces no puedes ser la mejor versión de ti mismo, y entonces no ganarás la mayor cantidad de dinero. Corbin es un tipo que entiende eso, así que vio mi producto, me vio, vi su producto, lo vi, y ambos dijimos: ‘Sí, ese tipo lo entiende’. Siento que algún día, de alguna manera, él y yo compartiremos un ring juntos. Creo que tal vez incluso como pareja, quién puede decirlo. ¿Llegará ese momento pronto, en breve, quién puede decirlo?».

MJF señala también las cualidades de Baron Corbin en el encordado:

«Es otro tipo que fue sumamente subestimado por lo que puede hacer campana a campana. Eso también se ha ido por el camino, y la gente es plenamente consciente de lo que es capaz de hacer«.

¿Qué os parecen las palabras de MJF sobre Baron Corbin?