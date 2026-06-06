Ha sido protagonista de algunos de los mejores combates en la historia de EVE. Puede considerarse la mejor «import» en competir para la promotora británica, con un reinado de su máximo cetro que duró más de un año. Y en definitiva, se trata de una de las mejores luchadoras del mundo. Ayer, Miyu Yamashita volvió a demostrar por qué, agenciándose un oro que nunca había conquistado.
Acontecimiento que supuso el punto estelar de EVE 150: History Makers, Rule Breakers, donde Yamashita se midió (por primera vez) a Kris Statlander por el Campeonato Internacional de la casa que comanda Dann Read. Como preví en el más reciente Banger Alert, un notable duelo, finiquitado sobre los 17 minutos cuando Yamashita endosó su temible Skull Kick y la «All Elite» fue puesta de espaldas planas.
Statlander tuvo el Campeonato Internacional EVE durante 336 días, iniciando su recorrido en EVE 136: Mean Grrrls, y la de anoche fue su cuarta defensa. Para Yamashita, supone la segunda vez que porta un cinturón europeo, luego de la mencionada ostentación del Campeonato EVE, entre 2022 y 2023.
► EVE 150: resultados completos
Seguidamente, todo lo que dio de sí EVE 150: History Makers, Rule Breakers, celebrado desde el Big Penny Social de Londres (Inglaterra).
CAMPEONATO EVE: Session Moth Martina (c) derrotó a Alexxis Falcon para retener el título. Primera defensa de Martina desde que conquistara la presea en Wrestle Queendom VIII. ♠♠♠1/4
NyteSkye (Violet Nyte y Skye Smitson) derrotaron a Relentless All-Stars (Rhiannon Jade y Ruby Manitoba). Tuvo su debut aquí con EVE Manitoba. ♠♠♠
RETO ABIERTO: Molly Spartan vs. Abi Fyre (Abi Cartwright) acabó sin resultado. Durante semanas, EVE venía sugiriendo el regreso de Kay Lee Ray (tras su salida de WWE), así que Cartwright salió bajo tal identidad (en referencia a Alba Fyre, el nombre luchístico de Ray dentro de WWE) con el fin de agenciarse un combate y continuar luchando en EVE. Pero pronto, la verdadera Ray hizo acto de presencia, para regocijo del respetable.
Kay Lee Ray derrotó a Molly Spartan. Primer combate de Ray en EVE desde 2019. ♠♠♠1/2
CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: French Art (JGU y Cory Zero) derrotaron a LALLIE (Lana Austin y Hollie Barlow) para ganar el título. Las francesas tumbaron a Austin con una de las correas en liza mientras el árbitro estaba grogui por un golpe fortuito. Seguidamente, JGU le aplicó su Spinebuster y Zero su Top Ropewalk Moonsault y Austin encajó la cuenta de tres. French Art conquistaron su primer campeonato, poniendo fin a una ostentación iniciada el pasado agosto en EVE 137: Hit Me With Your Best Chop. ♠♠♠♠
LUCHA A TRES BANDAS: Emersy Jayne derrotó a Lucy Sky y Melissa Fierce. ♠♠♠1/4 Como poscombate, EVE anunció que Jayne se enfrentará a Skye Blue en EVE 151: Beers, Brawls & Burlesque (3 de julio), desde el mismo Big Penny Social.
Rhio derrotó a Aliss Ink. ♠♠♠1/2
EVE anunció nueva edición de Elite Encounters para el 8 de noviembre, desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra).
CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Miyu Yamashita derrotó a Kris Statlander (c) para ganar el título. ♠♠♠♠
Como epílogo, Kay Lee Ray y Rhio confrontaron a Yamashita. Rhio quiso atacar a Ray, pero esta y Yamashita la sacaron del ring. EVE acabó anunciando que Ray y Rhio se medirán en EVE 151: Beers, Brawls & Burlesque.
♠♠♠3/4
KAY LEE RAY IS BAAAAAACKCKCKCKCKKCKCKC— EVE – Riot Grrrls of Wrestling (@ProWrestlingEVE) June 5, 2026
Watch the show LIVE exclusive to channel members on the EVE Champion Tier NOW!!!!! HERE: https://t.co/GWgpbH8czb#InternationalWomensDay #EVEwrestling #wrestling #Womenswrestling #TrendingNow #women #aew #wwe #njpw #tna #trending pic.twitter.com/X5e4XGIeHk