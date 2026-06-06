Katsuhiko Nakajima Produce: Resultados «XX Style~It’s Show Time~»

Katsuhiko Nakajima presentó con éxito «XX Style~It’s Show Time~«, su primer evento independiente de lucha libre desde el Azalea Taisho Hall de Osaka.
► «XX Style~It’s Show Time~»
El evento fue un gran éxito, con un lleno total gracias a la impresionante lista de participantes.
En duelo de poder a poder, Daisuke Sekimoto se impuso a una brutal batalla contra Quiet Storm.
En la semifinal, Shinya Aoki se alzó con la victoria técnica sobre Seiji Ikemoto mediante una llave europea, y las variadas y emocionantes batallas entusiasmaron enormemente al público que llenó el recinto.
En la estelar, la estrella principal, Katsuhiko Nakajima, hizo equipo con Hayabusa para medirse a los recios Masato Tanaka y Yuko Miyamoto. El combate fue largo e intens, durando exactamente 28 minutos, pero al final, Nakajima sufrió una desgarradora derrota por conteo de tres tras ser golpeado con el movimiento final de Tanaka Masato, el Sliding D, y quedar inmovilizado.
Los resultados completos son:
Katsuhiko Nakajima Produce «XX STYLE~IT’S SHOW TIME~», 31.05.2026
Azalea Taisho Hall
1. Kouki Iwasaki venció a Ryunosuke Nagai (8:29) con un Texas Clover Hold.
2. Tetsuya Izuchi y Ali Najima vencieron a Sho Mizuno y Naoya Murata (9:23) con una Buzzsaw Kick de Izuchi sobre Murata.
3. Daisuke Sekimoto venció a Quiet Storm (13:24) con un Big Bang Catastrophe.
4. Shuji Kondo y «brother» YASSHI vencieron a Masakatsu Funaki y Kohei Kinoshita (13:53) con un King Kong Lariat de Kondo sobre Kinoshita.
5. Shinya Aoki venció a Seichi Ikemoto (9:26) con un European Clutch.
6. Masato Tanaka y Yuko Miyamoto vencieron a Katsuhiko Nakajima y Hayabusa (28:00) con un Sliding D de Tanaka sobre Nakajima.