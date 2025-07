Kris Statlander debutó en EVE ganando un campeonato

Normalmente, cuando un talento de renombre debuta con una promotora «indie» o regresa allí años después, vendiéndolo como la gran atracción del show, puede esperarse que tal estreno se salde con victoria.

Así ocurrió en el caso de Jamie Hayter el pasado febrero, quien quiso visitar EVE, donde llevaba un lustro sin competir, venciendo a Alex Windsor como lucha estelar de Multiverse Rumble. E igualmente, en el caso de Syuri, cuyo primer combate bajo los focos de EVE, en el show Hit Me Baby One More Time, fue además su primera defensa del Campeonato Femenil IWGP, ante Alex Windsor.

Por ello, el anuncio de que Kris Statlander debutaría anoche en EVE durante el evento Mean Grrrls, dentro de un duelo contra Anita Vaughan con el Campeonato Internacional de la promotora sobre la mesa, generó suma expectación. ¿Conseguiría coronarse Statlander en su puesta de largo, o de alguna manera la ruda Vaughan se las apañaría para conservar su estatus? Ahora podemos decir que otra «All Elite» porta un título de una de las casas de mayor notoriedad de la escena británica, luego de Mercedes Moné y su actual affaire con el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro.

Quería Vaughan que EVE le ofreciera algún reto internacional, y su demanda fue satisfecha con creces. «AV» sucumbió a la cuenta de tres luego del Saturday Night Fever de Statlander, pero eso sí, la irlandesa dio bastante batalla a la estadounidense, dominándola durante buena parte de la contienda y ofreciendo un desempeño muy notable, sin ardides ni trampeos, del que seguramente muchas empresas «mainstream» hayan tomado nota. Por encima del escenario, este tipo de luchas deben beneficiar al oponente local, aunque implique la pérdida de algún campeonato.

Mientras, Statlander no ostentaba un cetro desde su reinado del Campeonato TBS, dos años atrás. Veremos con qué frecuencia la gladiadora se deja ver por EVE, cuando en el horizonte cercano tiene programada su participación en AEW All In: Texas como parte del Casino Gauntlet femenil.

► Resultados Mean Grrrls

Seguidamente, todo lo ocurrido en EVE 136: Mean Grrrls, celebrado desde The Big Penny Social en Londres (Inglaterra).