Mike Bailey tiene rivales deseados en WWE y AEW

Mike Bailey es uno de los mejores luchadores que no trabajan ni en WWE ni en AEW. “Speedball” es independiente y se le puede ver en IMPACT! Wrestling, Pro Wrestling Guerrilla, Game Changer Wrestling o New Japan Pro-Wrestling, es decir, algunas de las compañías más grandes del mundo que no son las dos más populares. Tampoco tenemos ninguna información acerca de que esté valorando firmar un contrato con alguna de ellas. Últimamente, hablamos de él cuando ganó el BOLA 2023 y porque luchará por el Campeonato Mundial GCW.

► Las luchas que desea Mike Bailey

Pero hoy lo relacionamos con ambas porque durante su reciente entrevista con Dark Puroresu Flowsion el guerrero de 32 años revelaba que tiene el deseo de enfrentar a luchadores con los que ahora mismo no podría hacerlo ya que son Superestrellas o All Elite. Por otro lado, quizá pueda hacerlo en el futuro, ya sea porque él entre a alguna de las dos empresas o porque los compañeros a los que menciona salgan de ellas, acerca de lo cual tampoco hemos tenido ninguna información reciente. Vamos con las palabras de Mike “Speedball” Bailey:

“Siento que en los últimos años, he luchado contra la mayoría de los mejores luchadores del mundo, así que quiero muchas revanchas. La principal es contra Kenny Omega. En términos de personas con las que nunca he luchado, Ricochet y yo se han cruzado muchas veces pero en realidad nunca hemos compartido el ring. El primero es Bryan Danielson. Me doy cuenta de que esto nunca podría suceder, pero definitivamente es lo más alto en la lista para mí”.

¿Os gustaría ver a Mike Bailey en WWE o AEW?