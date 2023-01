La lucha libre reacciona al retiro de Jinny, ex WWE

“Después de mucho tiempo de baja por una lesión, he tomado la decisión de colgar las botas. Gracias por todos los recuerdos. Los recordaré para siempre. Todo viaje tiene un final, pero en la vida, todo final es solo un nuevo comienzo. Estoy emocionada por lo que sigue”. Con estas palabras y varias imágenes recordando su carrera, Jinny anunciaba recientemente su adiós a la lucha libre profesional. La que fuera luchadora de NXT UK o PROGRESS Wrestling lleva tiempo lidiando con una lesión. Y las reacciones no se han hecho esperar.

“Para siempre nuestra ‘Fashionista’“.

One of the most confident performers in recent memory. Best wishes on the next steps. https://t.co/tW6UvhOKCd

“Una de los artistas más confiadas en la memoria reciente. Mis mejores deseos en los próximos pasos”.

“Gracias, Jinny“.

The *nuclear* heat this woman generated in the Tivoli had to be seen to be believed. A properly brilliant performer. Here’s to the next adventure. https://t.co/0t7GqdVlEV

“El calor ‘nuclear’ que esta mujer generó en el Tívoli tenía que verlo para creerlo. Una artista propiamente brillante. Aquí está la próxima aventura”.

“Qué reina“.

Congratulations @JinnyCouture

Selfishly, we're gutted. We love Jinny & hoped that one day we'd get to work together again.

Some of the best matches in EVE featured Jinny who retires with an incredible body of work to her name.

But are we excited for what's next?

YASS QUEEN! https://t.co/JKmpXShI4W pic.twitter.com/jLsmCfZrUe

— Pro Wrestling EVE (@ProWrestlingEVE) January 14, 2023