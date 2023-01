Mike Bailey luchará por el Campeonato Mundial GCW

El premio a un 2022 mayúsculo de Mike Bailey le llegó a este luchador el pasado fin de semana. Tras disputar cuatro combates sobre la misma noche, derrotando a Konosuke Takeshita en la final, Bailey se hizo con el prestigioso trofeo del torneo Battle Of Los Angeles. Según los afortunados asistentes, la mejor edición de esta justa de la última década.

“Speedball” tiene contrato con Impact Wrestling, pero el canadiense alimenta su espíritu con la escena “indie”, tanto de su país natal como de EEUU, desde que aquel veto se levantara en la primavera de 2021. Y por primera vez, el mes que viene, Bailey tendrá la oportunidad de conquistar un título mundial de una promotora yanqui.

Anunciado en las últimas horas, Bailey competirá contra Nick Gage con el Campeonato Mundial GCW sobre la mesa como parte del evento Middle Of The Night, previsto para el 18 de febrero desde el Ucranian Cultural Center de Los Angeles (California).

*LA UPDATE*



Just Signed:



*GCW World Title Match*



NICK GAGE

vs

MIKE BAILEY



Plus:

KOMANDER vs LIO RUSH

LOS VIPERS

NICK WAYNE

MATT CARDONA

WILLIE MACK

+and more!



Get Tix:https://t.co/7ZlUNgmNio



Middle of the Night

Sat 2/18 – 8PM

The UCC – LA



Watch LIVE on @FiteTV+! pic.twitter.com/BrMcfhVMOp