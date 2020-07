Mickie James se encuentra junio de 2019 fuera de acción, rehabilitándose de una importante lesión de rodilla que requirió de cirugía. Durante su recuperación, ha participado como comentarista en Main Event, hasta que tuviera el alta médica para regresar al cuadrilátero, aunque también surgió el rumor de que esta lesión podía representar el final de la carrera de la Superestrella de cuarenta años; no obstante, esta información jamás se confirmó.

► Mickie James tiene el alta médica para competir

Mickie James sufrió la rotura de su ligamento cruzado anterior el año pasado, pero se conoció de que estaba bastante cerca de regresar al ring antes de que se desatara la pandemia del COVID-19 que obligó a cambiar tantos planes.

Mickie James le dijo a Chris Van Vliet que el médico de la WWE en realidad autorizó su regreso al ring, pero que a raíz del brote del coronavirus, WWE tuvo que cambiar los planes para su regreso al ring. Incluso, la propia luchadora contemplaba la idea de que podría haber sido despedida en abril pasado, hecho que no ocurrió.

“El doctor ya me había dado el alta médica, así que literalmente estaba esperando las últimas dos semanas para que volviera a la acción dentro del ring y todo se cerró. Entonces, me fui a casa y no he vuelto desde entonces ".

"No hay necesidad de correr el riesgo de ir allí si no estoy haciendo nada. Prefiero permanecer fuera un tiempo y esperar la oportunidad perfecta".

WWE necesita Superestrellas ya consolidadas en la división femenil, pero Vince McMahon aparentemente no tendría planes para la seis veces Campeona. A pesar de que Mickie James tiene el alta médica para competir, habrá que ver cuánto tiempo más se mantendrá alejada del cuadrilátero; mientras tanto, ella puede seguir concentrarse en su carrera de música country.