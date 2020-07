Rusev se casó con Lana el 29 de julio de 2016 después de haber conocido cuando entraron en WWE. Y ahora se sabe cómo reaccionó la empresa a su enlace matrimonial. El luchador búlgaro no ha estado hablando demasiado acerca de sus tiempos como Superestrella pero recientemente sí quiso dar a conocer este suceso durante un reciente video en Twitch, la plataforma en la que está diciendo todo lo que está diciendo al respecto de su carrera. Aunque en realidad no está contando casi nada, ni sobre su pasado ni sobre su futuro. Aún así, de vez en cuando pone sobre la mesa declaraciones interesantes.

► Cuando Rusev se casó con Lana

"The Bulgarian Brute" reveló que cuando se casaron hubo mucha molestia hacia ellos en la compañía; lo hizo contestando a un fanático acerca de si tuvo problemas con alguien del elenco de la misma durante sus años formando parte en el vestidor del imperio de Vince McMahon.

"¿Por qué tendría problemas con alguien? Quiero decir, si saben como soy, ¿creen que voy a tener problemas con alguien? No soy una persona a la que le gustan las confrontaciones. Obviamente, me defiendo. Y defiendo a mi esposa. También defiendo mis creencias. "Pero si no crees en lo mismo que yo, es tu maldita empresa. Haz lo que quieras, no puedo obligarte a nada. Así que no creo que tenga ninguna importancia tener problemas con nadie. Hubo molestia cuando nos casamos... Hubo mucha molestia, pero todo el mundo lo sabe. No es ningún secreto".

Lo que sí es un secreto por ahora es el motivo de esa molestia en la compañía. Porque en realidad el matrimonio no influyó en ninguna historia del imperio luchístico. Por aquel entonces, Rusev acababa de finalizar su trama dentro de la Liga de las Naciones y había retomado su aventura en solitario, ganando poco antes del casamiento el Campeonato de Estados Unidos. Por otro lado, menos de dos meses después del enlace, perdió el título. ¿Como consecuencia? Cabe mencionarse además que el búlgaro tardó más de dos años en conseguir un nuevo cetro en la empresa.

Y la conversación acerca de su esposa continuó. Rusev reveló también que en un primer momento no quería salir con ella.

"Nunca quise tener una cita con CJ (Lana). Estaba trabajando y centrado única y exclusivamente en la lucha libre. No me preocupaba por ninguna de las mujeres, no quería interactuar con ellas. No quería tener una cita con nadie del trabajo. Estaba pensando en el trabajo, eso es todo".

Del mismo modo, contó que su compañero de habitación por aquel entonces mostró interés en Lana.