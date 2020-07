WWE, muy disgustada por un comentario de Taz en el último AEW Dynamite

comentario de Taz

Este miércoles, vimos una edición especial de AEW Dynamite repleta de acción, enmarcada dentro de la primera jornada de Fyter Fest 2020. Pero también hubo tiempo para una interesante promo protagonizada por Taz y Brian Cage.

AEW anunció que el originalmente programado choque entre Jon Moxley y Cage por su título magno del miércoles que viene quedaba pospuesto. Ahora, Fight for the Fallen, a realizarse el 15 de julio, será el escenario donde estos gladiadores se batan el cobre, debido al necesario confinamiento de Moxley, después de que quedara fuera del Dynamite de la semana pasada.

Ante tal cambio de planes, Taz y Cage salieron al ring de Dynamite. "The Human Suplex Machine" comenzó entonces a preguntarse por qué "Mox" no estará disponible la próxima semana, ya que AEW podría hacerle varios test días antes o incluso el mismo miércoles, con una línea en particular que dio de qué hablar.

«Si decides traer tu trasero aquí la semana que viene te harían otro test aquí en AEW, porque Jon, como sabes, nosotros no somos unos chapuceros».

► El mordaz comentario de Taz en referencia a WWE

Taz, lo habrán adivinado, señala al Imperio McMahon y su tardanza en realizar test antes de cada tanda de grabaciones, que no se estableció como norma hasta el pasado mes. Obviando la cantidad de positivos reportados, cuya cifra real aún es un misterio.

Y según desvela Dave Meltzer bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, tales palabras de Taz poco gustaron por las oficinas de Stamford. Concretamente, Meltzer reporta que algunos se sintieron "muy disgustados".

En cualquier caso, AEW tampoco puede considerarse un ejemplo de seriedad ante la COVID-19, como ya venimos exponiendo en SÚPER LUCHAS desde hace casi cuatro meses. Sin ir más lejos, durante la misma emisión de este último Dynamite, pudo verse a luchadores y resto de figurantes en las gradas violando la distancia de seguridad y sin mascarillas. Si bien, en teoría, todos los presentes fueron testeados antes del show. En teoría.