Mick Foley explica su ausencia del 30 Aniversario de Raw

Sin duda alguna, Mick Foley, bajo cualquiera de sus personajes, es parte de la gran y rica historia de la lucha libre profesional, de WWE y de Monday Night Raw. Sin embargo, el exluchador no pudo estar presente en la más reciente edición de Raw, en donde se celebró un especial del 30 Aniversario del debut televisivo del show.

Los fans lo extrañaron y le preguntaron mucho por sus redes sociales a qué se debió su ausencia. Foley contestó a través de su cuenta de Facebook, asegurando que no pudo estar presente en Raw a causa de “la naturaleza agitada de su agenda”. Esta fue su respuesta completa:

► Se notó la ausencia de Mick Foley en el Raw 30 Aniversario

“FELIZ ANIVERSARIO: Envío mis mejores deseo para un Feliz 30 Aniversario a todos los involucrados con Monday Night Raw. No es exagerado decir que algunos de los mejores momentos de mi vida tuvieron lugar en este programa, y espero que sean otros 20 años. No pude hacerlo esta vez, no pude aparecer allí, ¡pero podría estar allí para el 50 Aniversario en 2043!

“Definitivamente, WWE me contactó para estar en este show, y rechacé cortésmente la invitación debido a la naturaleza agitada de mi agenda. Si no me hubiera tomado los últimos dos días libres, y en su lugar, hubiera viajado a Philadephia para el show, eso hubiera significado que hubiera estado en la carretera por 32 días consecutivos.

“He estado trabajando en un nuevo proyecto, que ha sido muy divertido, pero también requiere muchos viajes, y realmente, necesitaba un par de días libres para relajarme y ver a mi esposa e hijos. Me pregunto cuáles son algunos de tus momentos favoritos de Mankind, Dude Love, Cactus Jack, o el Comisionado Foley de los archivos de Monday Night Raw…

“Ganar el título por primera vez de The Rock es algo obvio, así que ¡traten de buscar otros grandes momentos y profundicen más allá de ese! Gracias a todos los que vieron durante tantos años, y que tengan un buen día”.