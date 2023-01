Arn Anderson es uno de los nombres más veteranos, experimentados y sabios de la lucha libre profesional actual. Por ello siempre es interesante escucharlo o leerlo. Y justamente ahora traemos su recientes declaraciones sobre la lucha libre, los fans y las historias en un reciente episodio de su podcast.

► Las reacciones lo hacen más fácil

“Tengo una teoría. Esto es sólo una teoría. Si estamos sentados en el banco hablando, Paul. Estamos hablando de un lado a otro, estamos bromeando, lo que sea que estemos haciendo… y de la nada, ¿te golpeo en la nariz? Voy a tener una reacción de ‘¿qué diablos te pasa?’ Es una reacción real. Si tomas todo lo que te hacen de manera ofensiva y lo vendes como debe ser, ni más ni menos, nuestro negocio se vuelve tan fácil de seguir. Un combate se vuelve tan fácil de seguir”.

► La diferencia entre recibir golpes y venderlos

“Es donde los muchachos no venden nada. No confundamos vender con recibir golpes. Puedes salir gritando de esas cuerdas y si te pego con un codo en la boca y lo recibes como en el libro de texto; pero si no tienes que perdiste algunos dientes eso no es vender, es solo recibir. Es una teoría realmente simple. Vende lo que te hacen en la medida en que debas hacerlo. Ni más ni menos. Y es pan comido”.

► Atraer a la audiencia

“Si es una patada en la rodilla, agáchate, agárrate la rodilla y véndelo. Deja que tu rostro lo muestre también. Lleva los ojos de la audiencia hacia ti. Los tienes justo donde quieres que presten atención. Si no lo haces, si te patean la rodilla y nunca te agarras la rodilla y pasas a otra cosa, es mejor que nunca haya sucedido”.

