WrestleMania 14 se hizo el 29 de marzo de 1998 en el FleetCenter en Boston, Massachusetts. La lucha estelar vio a Steve Austin ganar el Campeonato WWE de manos de Shawn Michaels con la ayuda de Mike Tyson. Nos acordamos de lo sucedido entonces porque de ello estuvo hablando recientemente Mick Foley en Foley is Pod.

► Tyson, más que una celebridad

“Se sentía grande. Grande hasta el punto en que recuerdo estar en una de esas mesas redondas de Legends, ¿justo antes de Mania? Es posible que lo hayas visto porque me fui de allí sintiéndome un poco irrespetado. El panel me pisoteó cuando dije que Tyson era la celebridad más importante que habíamos tenido, ¡me atacaron por eso! ‘¿Qué estás tratando de decir, [WrestleMania] no fue grande sin [la participación de Tyson]?’ Sí, fue grande… pero fue grande dentro de la lucha libre“.

► La atención que recibió la WWE

“Tyson se hizo grande en la corriente principal. Eso fue realmente importante, fue realmente difícil obtener una cobertura general. [El martes por la mañana] estaba en todas partes. Fue una de las mejores cosas que WWE había hecho. Creo que fue la mayor aparición de una celebridad que hemos tenido. Mike y [Steve] Austin, llegando a las noticias en todo el mundo, eso fue realmente importante”.

► WrestleMania 14, ¿más grande que WrestleMania 13?

“El de 97 fue épico con Bret [Hart] y Steve [Austin], pero en cuanto a la tasa de compra, estuvo muy en línea con lo que estaban haciendo otros PPV”.

► WrestleMania 14, ¿un evento de transición?

“Creo que el 98 se convirtió en el momento en que dejó de ser un ‘evento’ y se convirtió en algo más que un fin de semana. Ahora es WrestleMania, toda la semana ¿no? La gente viene de todo el mundo porque saben que no es solo un evento, es una serie de eventos, atracciones y combates. Diferentes promociones de todo el mundo, todas montando campamento en la ciudad que elijamos. Creo que la aparición de Tyson tuvo mucho que ver con el comienzo de esa nueva era en la que WrestleMania se restablece como el chico grande de la cuadra”.

► La primera vez con Mike Tyson

“Cuando Mike me conoció, estaba hablando de ‘La humanidad pasando el rato con las ratas’. Estaba hablando de las viñetas originales, que había olvidado que incluso había hecho”.